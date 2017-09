L’équipe Haas continue à progresser dans le peloton de la Formule 1 et s’y fait sa place course après course. Après 12 des 20 courses cette saison, elle a déjà dépassé son total de points marqués la saison dernière, montrant au passage la réussite de son développement.

"Je ne suis pas rassuré de la quantité de points que nous avons car à n’importe quel moment, nous pourrions perdre une ou deux positions dans le classement, car c’est très serré" explique le propriétaire de l’équipe, Gene Haas. "Je ne me sens pas à l’aise car notre plus gros problème est l’opérationnel dans lequel il faut qu’on minimise les erreurs, et c’est notre point faible".

"Nous devons réussir à boucler une course en faisant moins d’erreurs et en étant plus réguliers, c’est ce qui nous rapportera des points. Je pense que nos deux pilotes sont très bons et je crois qu’ils sont bien meilleurs en course qu’ils ne le sont en essais. Kevin a montré de bonnes aptitudes à gagner trois places au départ, Romain est plus réservé et il sait qu’il faut avant tout finir la course, donc la combinaison des deux est très bonne, mais il faut finir les courses avant tout".

Haas a décidé de conserver son duo en dépit de la volonté de Ferrari de placer ses jeunes pilotes, Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi. Gene Haas l’assure, son équipe n’est pas définitivement opposée à travailler avec Ferrari pour ses jeunes pilotes à l’avenir.

"Nous ne réfutons pas cette idée qui a beaucoup de sens. Il ne fait aucun secret que faire rouler une voiture durant une saison coûte 60 millions de dollars et si quelqu’un place un pilote dedans, que ce soit Ferrari ou quelqu’un d’autre, cela rapporte cinq ou six millions, ce qui veut dire qu’il en reste 55 à combler quelque part, donc ça n’a pas forcément d’intérêt".

"Notre point de vue a toujours été de marquer des points car c’est ce qui permet d’avancer et de générer de l’argent. Je pense que Ferrari respecte et comprend cela et s’il y a un accord mutuel qui arrive à être trouvé, nous pourrions sûrement être plus ouverts à cela".

Cela peut commencer par des pilotes de F2, auxquels Haas s’intéresse déjà, et dont la future monoplace utilisée en course a été présentée cette semaine. La caractéristique principale de cette monoplace est sa ressemblance avec les nouvelles F1, suivant le désir de la FIA d’en faire une vraie catégorie d’accès à la Formule 1.

"Nous sommes associés à plusieurs pilotes de F2 et honnêtement, c’est une expérience d’apprentissage, je pense que nous pourrions travailler encore plus en collaboration avec les équipes pour développer des pilotes. Ce serait une belle manière de développer les talents dont nous avons besoin, et pourquoi pas ramener d’autres équipes aussi".

Gene Haas a testé la nouvelle attraction du paddock, la F1 expérience, ce qui lui a permis de rouler comme passager dans une monoplace équipée d’un V10 : "C’est exactement ce que c’est censé être, c’est une expérience de la F1. Lorsque l’on sort du garage et que l’on accélère, on est collé au siège. Dès que l’on arrive au freinage, on se fait projeter vers l’avant, je n’avais jamais expérimenté une telle chose, sans parler des forces subies dans les virages. Je me suis presque senti écœuré au fur et à mesure du tour".

"C’est une sacrée expérience, je la recommanderais aux personnes qui cherchent le frisson mais être un pilote de F1 n’est pas simple. Je ne ferais pas 50 tours comme ça, ça doit littéralement vous tuer. Ils ont fait un très bon travail pour que l’expérience soit immersive avec la combinaison, le casque, la manière dont on vous fait monter dans la monoplace, c’est très bien fait. Je dois dire que j’étais épuisé en sortant de la voiture" conclut-il.