Comme prévu, c’est en se lançant dans le grand bain de la Formule 1 que Gene Haas a compris à quel point cette discipline était compliquée, bien que la première saison de son équipe ait été très réussie. Pour l’Américain, ce n’est pas de monter son projet qui a été le plus compliqué, ni de créer la voiture, mais de tout exploiter au maximum afin de le faire fonctionner au mieux.

"Je pense que ce que nous avons est plus ou moins aussi bon que ce qu’on les autres, mais en tirer le maximum, aller chercher ces derniers dixièmes au tour, est ce qui nous manque" explique Haas. "C’est très compliqué d’y arriver. Je pense que nos infrastructures sont très adaptées, il faut juste ajouter du personnel qualifié dans les domaines dont j’ai parlé et y consacrer du temps. Il faut consacrer du temps à rechercher la performance maximale de la voiture".

La F1 a encore des secrets pour celui qui vient du pays de l’Oncle Sam où il y possède l’une des plus grosses structures de la Nascar, qui a remporté deux titres lors des six dernières saisons.

"Beaucoup de gens pensaient que Ferrari allait simplement nous donner une voiture que nous allions faire rouler, mais ce n’est pas le cas. On voit bien qu’il ne s’agit pas simplement de certaines parties des voitures. Mercedes a donné son moteur a plusieurs équipes et aucune ne fait aussi bien que l’équipe Mercedes, c’est très complexe non seulement de construire ces voitures, mais de les exploiter".

"Nous avons des difficultés, il y a énormément de paramètres qui concernent la pression des pneus, les températures, le refroidissement des freins, et chacun de ses paramètres est important pour que la voiture fonctionne. Chaque équipe doit maîtriser cela et c’est là où notre progression doit être la plus importante, afin d’apprendre à faire fonctionner ensemble le châssis, le moteur, les pneus et les freins" conclut Haas.