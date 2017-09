Haas a pour le moment marqué 35 points – contre un maximum de 25 inscrits l’an dernier. L’écurie américaine est donc en progression, mais se heurte à un inexpugnable plafond de verre dès qu’il s’agit d’aller inquiéter les trois écuries de pointe.

Haas n’est bien sûr pas la seule écurie à se frotter à ce mur de performance (et d’argent). Red Bull, 3e au classement des constructeurs, compte plus du double de points de Force India, et cet écart devrait augmenter dans les courses à venir…

Cette différence de performance a poussé Gene Haas à lancer un coup de gueule sur la télévision américaine.

« Si nous n’avons jamais une chance de gagner, je devrais me demander pourquoi nous sommes en F1. Il y a un écart que nous ne pouvons réduire. Avec nos ressources actuelles, et de ce que nous savons, cela semble impossible de réduire cet écart. Je pense que les trois écuries de pointe sont quasiment comme des manufacturiers, et puisqu’ils construisent toute leur voiture, ils la comprennent beaucoup mieux [Haas externalise son châssis à Dallara et son moteur à Ferrari]. Donc nous allons toujours avoir un désavantage sur ces manufacturiers qui comprennent mieux la voiture que nous. »

« Mais je pense qu’il y a besoin d’un peu d’incertitude dans le sport, où même une équipe à l’arrière aurait la possibilité de gagner une fois de temps en temps. Pas à chaque course. Mais si vous ne pouvez jamais gagner dans ce sport… ça ne sera pas vraiment un sport. »

« Je pense que chaque équipe devrait avoir au moins une possibilité de gagner une course, de temps en temps, grâce à une stratégie différente au niveau du carburant, ou de quelque chose d’autre. Mais l’écart est si important maintenant, que je ne vois pas comment nous pourrons possiblement nous rapprocher d’une victoire » poursuit-il.

Gene Haas répète donc une menace à peine voilée envers Liberty Media : si rien n’est fait pour resserrer les écarts, « je devrais vraiment me demander pourquoi nous sommes en F1. »

L’homme d’affaires américaine assure certes que son équipe est « certainement bien engagée en F1. » Mais à moyen terme, si rien ne change ?