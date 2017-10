Pierre Gasly sera de retour chez Toro Rosso ce week-end, pour le Grand Prix du Mexique mais il devra attendre les Libres 2 avant de retrouver le baquet de sa STR12.

Le Français, à peu près assuré de disputer la saison 2018 avec l’équipe de Faenza, a été prié de laisser son baquet à Sean Gelael pour les essais libres 1.

L’Indonésien, qui a payé pour quelques apparitions cette saison, sera de retour en piste, comme à Austin, le vendredi matin. Et Brendon Hartley, en cours d’évaluation par Helmut Marko et Toro Rosso, a la priorité sur le Français et doit donc disposer d’un maximum de roulage.

Gelael avait remplacé Carlos Sainz à Singapour et en Malaisie, avant de prendre le baquet de Daniil Kvyat aux USA. Le Russe ne reviendra plus chez Toro Rosso, ni chez Red Bull, que ce soit cette année ou les suivantes, comme l’a confirmé hier Helmut Marko.

A noter que vendredi, lors des Libres 1, nous verrons aussi en action Alfonso Celis Jr (Force India), Antonio Giovinazzi (Haas F1) et Charles Leclerc (Sauber).