C’était en discussions depuis un mois, c’est maintenant confirmé : Toro Rosso va permettre à Sean Gelael, soutenu par son père qui détient la branche indonésienne de KFC, de récolter plus d’expérience en Formule 1.

Ainsi le jeune pilote de 20 ans, actuellement engagé en Formule 2, va rouler lors de 4 séances d’essais libres en cette fin de saison : Singapour, Malaisie, USA et Mexique.

Carlos Sainz et Daniil Kvyat devront laisser leur monoplace à tour de rôle, le planning n’étant pas encore établi selon Toro Rosso.

"u cours des essais de Bahreïn et de Budapest Sean a très bien performé, aidant l’équipe de manière très professionnelle, avec une approche complète de la tâche complexe consistant à fournir aux ingénieurs des commentaires utiles," note Franz Tost, le directeur de l’équipe de Faenza.

"Tout le monde au sein de l’équipe a été impressionné par sa performance, sa compréhension technique et son engagement. Par conséquent, nous sommes heureux de le voir conduire lors des Libres 1 pour ces quatre Grands Prix. Je suis sûr qu’il va faire un travail excellent et utile pour l’équipe."

"Quelle opportunité incroyable !" ajoute Sean Gelael. "Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible et surtout pour la confiance qu’ils ont manifestée en moi. C’est un honneur de conduire en Formule 1, à partir de Singapour et de la Malaisie, deux circuits qui sont si proches de mon pays d’origine, l’Indonésie."

"J’utiliserai cette opportunité d’absorber comme une éponge tout ce que je peux et apprendre autant que possible. J’espère pouvoir faire un bon travail pour Toro Rosso et fournir à l’équipe de bonnes données lors de ces séances importantes."