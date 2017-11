La saison 2017 de Formule 2 n’est pas encore finie mais 2018 s’organise déjà et on connaît déjà un des deux pilotes PREMA pour la saison prochaine. Charles Leclerc étant champion et ne pouvant plus piloter dans cette catégorie, il fallait lui trouver un remplaçant et l’équipe italienne a choisi Sean Gelael.

L’Indonésien est relativement expérimenté en Formule 2 (ex-GP2) avec déjà deux saisons complètes à son actif, ainsi que quelques courses en 2015. PREMA - qui lutte encore pour le titre constructeur avec DAMS et Russian Time avant Abu Dhabi - compte visiblement sur l’expérience de l’actuel pilote Arden alors que 2018 sera courue avec une nouvelle voiture qui devra être développée.

Gelael rejoindra l’équipe italienne dès les essais d’après-saison à Abu Dhabi après le dernier rendez-vous de F2 ce week-end.

Le directeur de l’équipe PREMA, René Rosin, met en avant l’expérience de son nouveau pilote comme principale raison de son choix : "Je suis fier d’accueilli Sean dans notre équipe. Avec sa grande expérience, il sera clairement une ressource clé pour la saison 2018 de F2, puisque nous devrons nous adapter à une toute nouvelle voiture.

Lors de notre première année dans la série, nous nous étions décidés pour un mélange entre pilote expérimenté et débutant, alors que cette saison nous avions deux débutants. Dans les deux cas, les résultats nous ont donné raison. Pour l’an prochain cependant, il y aura un nouveau facteur en jeu et nous devrons nous appuyer sur l’expérience pour accélérer le développement de la Dallara de 2018. Sean a couru dans divers environnements et s’est à chaque fois bien adapté, donc je suis sûr qu’il contribuera au succès de l’équipe."

Quant à Sean Gelael, il est évidemment ravi de cette grosse promotion : "Piloter pour une équipe avec tant de succès, tant d’histoire, est une super opportunité pour n’importe quel pilote. J’espère qu’on pourra construire quelque chose d’important avec l’équipe. On va essayer de réaliser un bon départ ensemble aux essais d’Abu Dhabi pour construire la suite. Tout sera nouveau l’an prochain, une nouvelle voiture et un nouveau défi. Je suis excité de passer une nouvelle étape pour ma troisième année en Formule 2 et j’espère qu’on pourra obtenir de bons résultats."