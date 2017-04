Vendredi dernier, une réunion a eu lieu à Paris où la présence du patron de Lamborghini, Stefano Domenicali, a été très remarquée. L´évènement visait à rassembler des constructeurs automobiles pour échanger sur la nouvelle orientation à donner concernant les moteurs en Formule 1 à partir de 2021.

Il se murmure d’ailleurs qu’une des pistes présentées, celle d’un V6 bi-turbo basés sur les moteurs actuels, produisant près de 1200 chevaux, a déjà eu un accueil favorable.

Malgré la présence de l´Italien pour échanger sur le futur de la catégorie reine, Dieter Gass, le responsable des sports mécaniques chez Audi, ne voit aucune nécessité pour la marque d´entrer en F1.

« La Formule 1 est fondamentalement intéressante et est toujours le sommet des sports mécaniques » reconnait-il.

« Mais quand on regarde de plus près le bouleversement que le sport subit, alors, en ce moment, il n´y a aucune série à part la Formule E et le DTM où Audi doit absolument être présent. »

Gass a d´ailleurs une préférence marquée pour l´une de ces deux séries et pour plusieurs raisons.

« La Formule E est spéciale, parce que c´est la seule et unique série qui a du sens dans le domaine de la mobilité électrique. Et merci à l´absence de bruit et de pollution, la Formule E peut ainsi rouler en ville. Avec cela, nous sommes directement en contact avec les fans. »