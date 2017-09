Pierre Gasly a remporté ce week-end la cinquième manche du championnat Super Formula 2017.

C’est une deuxième victoire consécutive qui fait maintenant du Français un sérieux prétendant au titre, à moins qu’il ne soit titularisé, comme le veut la rumeur, chez Toro Rosso, dès la Malaisie, à la place de Carlos Sainz qui rejoindrait Renault.

Le pilote junior de Red Bull revient sur son week-end.

STRATEGIE PAYANTE

« Nous pensions prendre le départ en pneus médiums, mais lorsque j’ai vu les quatre monoplaces devant moi sur la grille avec ces mêmes pneus, j’ai demandé à inverser la stratégie. C’est un circuit avec beaucoup de virages rapides, sur lequel il est difficile de rester au contact comme de doubler. Pour jouer la victoire, il fallait tenter, prendre le risque. Nous avons monté les quatre pneus tendres au dernier moment, à quatre minutes du départ. Ce fut décisif. Déjà, j’ai pris un départ canon pour me retrouver deuxième derrière Tomoki Nojiri. Je l’ai harcelé pendant la majeure partie de mon premier relais, mais sans trouver l’ouverture. Ensuite, après mon arrêt à mi-course, je me suis retrouvé en tête. Après quelques bons chronos, j’ai dû gérer la dégradation des pneus médiums tout en contrôlant Felix Rosenqvist. Un superbe résultat. »

DANS LA COURSE AUX TITRES

« Un week-end fantastique avec cette deuxième victoire consécutive. Nous avons travaillé de façon très positive dès les essais libres et je me sentais en confiance avec la voiture sur cette piste. Nous avons testé beaucoup de choses pour balayer différentes possibilités techniques, et la cinquième place sur la grille représente le meilleur résultat possible en qualifications car nous n’avions pas le potentiel pour viser la pole position. Reste que notre rythme en course et notre gestion des pneus sont aussi intéressants que nos options stratégiques sont payantes. Je suis le seul à compter deux victoires après six courses, nous occupons la deuxième place aux deux classements, nous sommes résolument dans la course aux titres. Rien n’est fait, mais c’est vraiment une belle récompense pour le Team Mugen et Honda de voir que le travail paye. Nous sommes dans la bonne direction, nous progressons course après course, nous y arrivons ensemble, c’est top, mais maintenant il ne faut rien lâcher ! »

CLASSEMENT COURSE

1. Pierre Gasly (FRA/Team Mugen – Honda), 54 t. en 1h24’28’’619 (179,093 km/h)

2. Felix Rosenqvist (SWE/Sunoco Team LeMans – Toyota) à 01’’558

3. Kazuya Oshima (JAP/Sunoco Team LeMans – Toyota) à 7’’638

4. Hiroaki Ishiura (JAP/P MU Cerumo.Inging – Toyota) à 08’’555

5. Yuji Kunimoto (JAP/P MU Ceruro.Inging – Toyota) à 09’’009

6. Kazuki Nakajima (JA /Vantelin Team Tom’s – Toyota) à 09’’457

7. Kamui Kobayashi (JAP/KCMG Elyse – Toyota) à 14’’463

8. Jann Mardenborough (GBR/Itochu Enex Team Impul – Toyota) à 14’’980

9. Koudai Tsukakoshi (JAP/Real Racing – Honda) à 31’’150

10. Yuhi Sekiguchi (JAP/Itochu Enex Team Impul – Toyota) à 44’’699

11. Daisuke Nakajima (JAP/TCS Nakajima Racing – Honda) à 44’’874

12. Takashi Kogure (JAP/B-Max Racing Team – Honda) à 51’’509

13. Kenta Yamashita (JAP/Kondo Racing – Toyota) à 53’’125

14. Tomoki Nojiri (JAP/Docomo Team Dandelion Racing) à 1t.

15. Takuya Izawa (JAP/Docomo Team Dandelion Racing) à 1t.

DNF Naoki Yamamoto (JAP/Team Mugen – Honda) à 16 t.

DNF Nick Cassidy (AUS/Kondo Racing – Toyota) à 36 t.

DNF Narain Karthikeyan (IND/TCS Nakajima Racing – Honda) à 53 t.

DNF Andre Lotterer (GER/Vantelin Kowa Tom’s – Toyota) à 53 t.

CHAMPIONNAT PILOTES

1. H. Ishiura 30,5 pts

2. P. Gasly 25 pts

3. F. Rosenqvist 24,5 pts

4. A. Lotterer 20 pts

5. K. Nakajima 16 pts

6. Y. Sekiguchi 15 pts

7. K. Kobayashi 14,5 pts

8. Y. Kunimoto 11 pts

9. N. Yamamoto 10,5 pts

10. N. Cassidy 7 pts

