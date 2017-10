Pierre Gasly n’est pas 100% sûr de vouloir laisser son tout nouveau baquet de Formule 1 le mois prochain, même le temps d’une course, pour essayer de décrocher le titre 2017 de Super Formula.

Champion du GP2 en titre, le Français a été envoyé au Japon cette année par Red Bull, en attendant un baquet vacant chez Toro Rosso.

Mais Gasly a fait, à présent, son grand début en F1, en prenant la place de Daniil Kvyat en Malaisie.

"Nous avons pensé que c’était le bon moment pour le tester," explique Franz Tost, le directeur de l’écurie de Faenza.

"Il a fait une course sans grande faute pour un débutant, dans des conditions difficiles pour son dos et sans boisson. Maintenant il sera sans aucun doute au Japon pour le week-end du Grand Prix qui se tiendra dimanche, et nous allons réfléchir à la situation après cela. Mais je suis certain qu’il sera plus souvent dans la voiture cette saison."

Une façon de dire que l’on ne devrait pas revoir Daniil Kvyat... ou alors juste à Austin. En effet, après l’enchainement Malaisie - Japon, la F1 se rendra à Austin – qui empiète sur la finale de la saison de Super Formula à Suzuka.

"Un titre est toujours important," reconnaît Gasly. "Après avoir décroché le titre de GP2, c’était bien sûr mon but que de décrocher celui de Super Formula. Mais je suis en F1 maintenant et c’est top. Ce serait donc aussi génial si je pouvais piloter à Austin. Je ne sais pas ce qui serait le mieux."

"Je pense que si je savais que je pouvais finir la fin de la saison de F1 dans son intégralité, je préfèrerais aller à Austin. Mais je n’en suis pas sûr à 100%, même si la Formule 1 est mon plus grand objectif."

Gasly explique qu’un baquet à plein temps chez Toro Rosso pour 2018 ne lui a pas été garanti.

"Ils ne m’ont pas parlé de mon avenir. Bien évidemment, si cela ne dépendait que de moi, j’aurais déjà signé le contrat pour l´année prochaine !"