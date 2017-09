Deuxième à Sugo, le pilote français revient à un demi point du japonais Ishiura au classement du championnat. Le titre Super Formula 2017 se jouera en du octobre à Suzuka lors du dernier rendez-vous de la saison... Une bonne opération au championnat

« Après deux victoires, cette deuxième place est un excellent résultat sur un tracé de Sugo que je ne connaissais pas. C’est vraiment un circuit à l’ancienne avec peu de run-off et des murs à cinq mètres de la piste de chaque côté. C’est très excitant comme pilotage mais pas simple car le moindre écart se paye cash. Seul pilote Honda à passer en Q3 en qualifications, j’ai signé un troisième chrono satisfaisant, et cette deuxième place à l’arrivée de la course me permet de revenir à un demi-point de Hiroaki Ishiura au classement du championnat. Autant dire que nous irons à Suzuka, pour un dernier meeting à deux courses, avec l’objectif de décrocher le titre. Nous allons garder la tête froide pour préparer au mieux cette finale. »

A un coup de boost de la victoire…

« Après un bon départ, j’ai attaqué sur les dix premiers tours pour mettre la pression sur Yuhi Sekiguchi. Malheureusement, j’ai commencé à rencontrer un problème de surchauffe des freins et j’ai dû les ménager pendant une trentaine de tours. Relégué à sept secondes du leader à mi-course, j’ai pu repartir à l’attaque sur les vingt-cinq derniers tours une fois mes freins redescendus en température. Nos arrêts aux stands respectifs n’ont pas été décisifs et je ne suis plus qu’à deux dixièmes de Sekiguchi en fin de course. A la sortie du dernier virage, j’ai appuyé sur le bouton « boost » pour le coiffer sur le fil, mais j’avais déjà consommé mon quota de cinq coups de boost. Le coller à l’aspiration n’a pas suffi. Dommage. Mais je suis tout de même très content de ce résultat puisque Ishiura n’a fini que sixième. »