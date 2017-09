Pierre Gasly va être l’attraction du week-end pour le public français et francophone, puisqu’il rejoint Romain Grosjean et Esteban Ocon dans la catégorie reine, pour son premier Grand Prix chez Toro Rosso.

En Malaisie, le tenant du titre en GP2 va pouvoir apprendre à gérer un week-end de F1 et, peut-être, se mesurer à Carlos Sainz, un équipier qui sera une référence pour lui avant qu’il ne rejoigne Renault en 2018.

"C’est mon rêve de gosse qui se réalise. Depuis que j’ai six ans, je veux devenir pilote de Formule 1 et pouvoir courir avec les meilleurs pilotes," rappelle Gasly lors d’un entretien confié à Yahoo Sports.

Tout le monde l’attendait à voir prendre la place de Sainz, qui aurait pu prendre la place de Palmer avant l’heure. Et le Français reconnait que c’était le cas pour lui aussi.

"Je savais qu’il y avait des négociations en cours avec Red Bull. Pas forcément pour remplacer Daniil Kvyat. Mais avec le départ de Carlos Sainz, je savais que les choses bougeaient en coulisse, sans en savoir plus exactement."

Quand il a su, il a commencé par prévenir ses parents. "Forcément, ils ont pleuré quand ils ont su. Car ils ont fait des sacrifices énormes pour moi. Depuis que j’ai commencé en kart, ils ont vraiment tout donné pour que je puisse réaliser mon rêve et atteindre mon objectif de vie. Il y a eu des moments où ça a été compliqué. Sans eux, je n’aurais jamais pu en arriver là.

Gasly pense être prêt depuis l’an dernier à franchir cette étape.

"Je suis prêt depuis l’année dernier et mon titre en GP2. J’étais déjà prêt à gravir cette marche. Après, le timing n’était pas le bon, on va dire. Donc, je suis parti en Super Formula cette saison. Mais je me sens toujours prêt pour la Formule 1."

Quant à son objectif pour ce premier Grand Prix, "c’est difficile de m’en fixer un dès maintenant. Je veux prendre les séances les unes après les autres, apprendre avec l’équipe. Je vais avoir un nouvel ingénieur, pour qui ce sera également le premier Grand Prix. il y a beaucoup de nouveautés pour l’équipe et pour moi. En terme de performances, c’est donc difficile de juger. Mais ce sera de faire du mieux possible et d’accomplir un week-end sans erreur."

"Red Bull me donne la chance de courir chez Toro Rosso. Ils ne m’ont pas donné d’objectif. Pour moi, l’objectif est clair : faire du mieux possible. Je sais qu’en arrivant à six Grands Prix de la fin de la saison, ce ne sera pas simple. Il va falloir apprendre beaucoup de choses en peu de temps. C’est une bonne expérience pour moi de pouvoir débuter chez Toro Rosso, aux côtés de Carlos (Sainz) qui est en très bonne forme en ce moment. Je vais pouvoir être dans de bonnes conditions pour apprendre le plus rapidement possible."