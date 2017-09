Pierre Gasly s’apprête à disputer ce week-end son premier Grand Prix de Formule 1 en carrière chez Toro Rosso et le Français enchaînera avec le Grand Prix du Japon à Suzuka la semaine prochaine, sur un circuit qu’il connaît bien grâce à la Super Formula. Néanmoins, il n’a pas d’informations quant à la suite de sa saison, alors qu’il joue le titre au Japon.

"Pour le moment, je ne sais pas combien de courses je ferai en F1" explique Gasly ce matin à Speang. "Il n’y a rien de confirmé, l’équipe m’a dit de me concentrer sur ce week-end et je vais faire de mon mieux".

La finale de Super Formula aura lieu en même temps que le Grand Prix des Etats-Unis de F1 et il est probable que Toro Rosso reprenne Kvyat pour cet événement, de manière à ce que Gasly puisse essayer de remporter la discipline japonaise. Pour les courses suivantes, cela dépendra certainement du déroulement de ses premières courses en F1.

"Je n’ai pas eu la chance de discuter avec Kvyat, mais malheureusement notre sport fonctionne comme ça. Ma position m’a fait attendre une chance et je dois la saisir aux dépens de quelqu’un d’autre. Je me sens désolé pour lui et je sais que c’est un pilote très talentueux. Malheureusement c’est comme cela et je vais prendre sa place, mais je suis sûr qu’on le verra revenir sur la grille et on verra ce qu’il se passe dans le futur".

Le Français va maintenant devoir s’adapter à un environnement qu’il connaît un peu pour avoir fait des tests en essais privés, mais doit découvrir le cadre d’un Grand Prix et s’adapter face à un équipier, Carlos Sainz, très rapide. Néanmoins, il ne s’inquiète pas trop et pense pouvoir se mettre dans le bain très vite.

"J’ai été compétitif dans les autres séries. J’ai gagné l’Eurocup 2.0, j’ai terminé deuxième derrière Carlos en Formule Renault 3.5, j’ai remporté le GP2 et je cours au Japon cette année en me battant pour le championnat alors qu’il ne reste qu’une course".

"Le rythme viendra, ce sera mon premier Grand Prix de Formule 1 mais je n’ai pas franchement d’objectif. Je suis ici pour apprendre aussi vite que possible et signer de belles performances pour l’équipe, mais je pense que j’ai besoin de prendre les étapes les unes après les autres, apprendre au maximum avec Carlos et ensuite je verrai où j’en suis".

Gasly réalise son rêve, touché du bout des doigts l’an dernier après son titre en GP2, et repoussé de quelques mois à cause du manque de baquets disponibles chez Toro Rosso.

"J’ai rêvé de ce week-end tellement de fois et j’y suis enfin. Je suis heureux, je suis dans un esprit de compétition, je veux signer de belles performances mais je dois aussi être objectif. Je débarque avec six courses restantes dans la saison et énormément de choses à apprendre, donc je dois faire au mieux pour apprendre au plus vite".