Comme nous vous le rapportions, Franz Tost a laissé entendre à Mexico que les deux pilotes actuels dans la Toro Rosso, Pierre Gasly et Brendon Hartley, sont bien les favoris pour constituer le duo de titulaires de Faenza en 2018.

Les deux pilotes sont évidemment ravis mais restent prudents : tout le monde sait que c’est Helmut Marko et Christian Horner qui tranchent au final, pas le directeur de Toro Rosso.

"Pour l’instant on ne m’a rien dit à propos de 2018. C’est évidemment bien d’avoir ce genre de commentaires mais, tout ce que je sais, c’est que je suis dans la voiture jusqu’à la fin de la saison. On ne m’a rien dit de plus donc je vais me concentrer sur mon travail et prouver que je mérite le volant pour la saison à venir," commente Gasly.

Pour Hartley, cela sonne comme une 2e chance à saisir à tout prix pour lancer sa carrière en F1. Mais le Néo-Zélandais ne veut pas s’emballer encore.

"Il est clair que cela met encore plus de pression sur moi maintenant, qu’à Austin. Savoir qu’il y a effectivement un baquet à prendre pour 2018, c’est une chance. Il y a de grandes attentes en ce qui me concerne mais je vais faire ce qu’il faut pour gérer la pression : il suffit de faire son travail et d’aller le plus vite possible, les choses se dérouleront d’elles-mêmes ensuite."