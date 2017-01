Entre Stoffel Vandoorne et Pierre Gasly, il y a désormais plus d’un point commun. Les deux jeunes hommes ont réussi à remporter le titre dans la catégorie très relevée du GP2. Toutefois, en dépit de leur performance, aucun siège de titulaire en F1 n’a pu leur être attribué la saison suivante.

Si le Belge, sacré en 2015, fera ses débuts en tant que titulaire avec McLaren cette saison, le Français doit encore prendre son mal en patience après la confirmation de Daniil Kvyat chez Toro Rosso. Et, tout comme Stoffel Vandoorne, passera une saison de transition au Japon, en Super Formula.

« C’est un nouveau grand défi pour moi et c’est exactement ce que j’aime » a commenté Gasly. « Bien sûr, le Japon est spécial. Je m’étais rendu au Grand Prix de Suzuka pour remplir mes obligations avec Red Bull en 2015, donc j’ai une idée de ce que je peux attendre. Tout va être très différent. Je n’ai aucune expérience de la voiture ou des circuits [en Super Formula] et je sais que la culture japonaise, la philosophie, les méthodes de travail, tout est différent. En un sens je fais ce que Stoffel Vandoorne a fait l’an dernier avant d’arriver en F1. »

Pierre Gasly disputera certes le championnat de Super Formula, mais tous les ponts avec la F1 seront loin d’être coupés pour lui. Il pourrait en effet disputer un Grand Prix cette saison au cas où un pilote Red Bull ou Toro Rosso se retrouve suspendu, blessé ou malade. Le Français devrait aussi profiter du simulateur de l’écurie autrichienne. Dans le même temps, il pourrait rouler lors des essais privés réservés aux jeunes.

« Je suis aussi très heureux d’être le 3e pilote de Red Bull pour une autre saison, et de pouvoir travailler étroitement avec Max et Daniel, afin de gagner plus d’expérience sur les méthodes de travail de l’équipe, leur comportement sur les Grands Prix. Il y a beaucoup à apprendre sur la nouvelle voiture et sur les nouvelles règles, tout cela est très précieux » a poursuivi Gasly.

Red Bull a par ailleurs mis de l’ordre dans son programme junior pour cette saison. C’est ainsi que Niko Kari roulera en GP3 ; Richard Verschoor grimpera en Formula Renault 2.0 aux côtés de deux nouveaux arrivants dans le programme junior de Red Bull, Dan Ticktum et Neil Verhagen. En revanche, faute de résultats suffisants, Sérgio Sette Câmara et Luis Leeds ont été priés d’aller voir ailleurs.