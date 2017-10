Helmut Marko a laissé entendre en début de week-end que Pierre Gasly finirait la saison avec Toro Rosso et qu’il roulerait certainement pour l’équipe l’année prochaine, mais le Français est pour le moment incertain de ce qui l’attend dans les prochaines semaines.

"Helmut a dit que je recevrai plus d’informations bientôt mais pour le moment, ce n’est pas le cas" explique-t-il avant de parler du dilemme qui l’attend dans deux semaines.

"Beaucoup de choses se passent en coulisses. Je vais encore rouler, je ne sais juste pas dans quelle discipline entre la Super Formula et la Formule 1".

"On m’a dit que Honda voudrait que je finisse la saison pour eux mais ce n’est pas une décision qui m’appartient. C’est toutefois censé puisque l’on se bat pour le championnat. J’aurais du mal à prendre une décision donc j’accepterai ce qui m’est demandé".

Il pourrait toutefois disputer les trois dernières courses au volant de la Toro Rosso avant de revenir dans l’équipe italienne pour une campagne complète en 2018, comme semble le souhaiter Helmut Marko.

"Pour l’instant, je fais juste ce que j’ai toujours fait, je pilote au plus vite que je le peux. Red Bull m’a soutenu depuis plusieurs années et Toro Rosso a une place pour la saison prochaine, mais pour le moment je me concentre sur mon travail. J’ai subi de la pression depuis que j’ai commencé le karting, elle a augmenté quand j’ai rejoint Red Bull et je ne ressens pas plus de pression en F1. Je dois saisir l’occasion qui m’est présentée de rouler".

Gasly avoue que Marko l’a encouragé après la Malaisie, sans qu’une quelconque effusion de joie n’ait eu lieu : "Il m’a dit que j’avais fait une bonne première course et qu’il fallait que je continue, mais Helmut parle très peu et je ne m’attends pas à ce qu’il fasse mes louanges, je dois juste continuer à travailler pour signer les meilleurs résultats possibles".

Enfin, le Français reconnaît qu’il n’a pas écrit à celui qu’il a remplacé, Daniil Kvyat : "Peut-être que je me trompe, mais imaginez-vous dans sa situation. Je ne suis pas certain qu’il apprécierait vraiment mon message".