Malgré un vendredi et un samedi calamiteux sur le plan de la fiabilité, Pierre Gasly a pu voir l’arrivée du Grand Prix du Mexique. Avec des essais libres tant compromis, il ne fallait pas néanmoins attendre de miracles pour le Français, finalement 13e.

« C’était bon de finalement conduire sur ce circuit après un week-end très difficile, où je n’avais fait que quelques tours avant ce dimanche ! Malheureusement, la course n’était pas aussi bonne que nous l’espérions. Cela m’a pris quelques tours pour m’habituer à la piste et à la voiture, mais au moins, j’ai continué à engranger de l’expérience dans la voiture, ce qui était très utile, et je suis allé au bout de la course. »

Brendon Hartley roulait devant son coéquipier quand il fut victime d’une nouvelle défaillance de son moteur Renault (pression d’huile semble-t-il). Ce n’était pas son week-end, après déjà une panne en Q2 ce samedi…

« C’est toujours décevant de ne pas finir une course, donc je ne suis pas le plus heureux des hommes aujourd’hui, mais je souris toujours, parce que j’ai fait des progrès par rapport à la semaine dernière à Austin. C’est juste dommage que la course ait été ainsi interrompue. Ce fut un week-end difficile : des problèmes le vendredi, ensuite cette panne moteur en Q2 hier. Aujourd’hui, j’ai perdu la puissance moteur en bout d’une ligne droite, et ensuite j’ai vu de la fumée blanche. Il aurait été bon d’arriver à la fin de la course parce que j’aimais bien participer à toutes ces batailles ! »

Franz Tost rappelle que son écurie a connu « des pannes moteurs tous les jours ce week-end ». Le directeur de Toro Rosso félicite tout de même ses deux pilotes qui ont fait « du très bon boulot ».

« Nous devons prendre en considération le fait qu’ils sont nouveaux dans l’équipe et qu’ils n’ont pas pu compléter autant de tours que prévus au début du week-end. Ils ont vraiment tiré le maximum de cette situation. »