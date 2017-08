Après la première journée compliquée hier, Red Bull comptait sur cette journée pour engranger le maximum de données afin de continuer le développement de sa RB13 en vue de la deuxième partie de saison. Bien que Max Verstappen n’était plus au volant de la monoplace autrichienne, Pierre Gasly a parcouru à 107 reprises le circuit de Budapest.

"C’est toujours génial d’être de retour au volant d’une F1" a déclaré le pilote de Super Formula. "Ces occasions ne se présentent pas souvent parce que les essais de F1 sont limités et c’était génial de revenir au volant. Max n’a pas vécu une journée facile hier et il nous restait beaucoup de travail. Ce n’était pas la journée la plus palpitante au niveau du pilotage mais le programme a été très utile à toute l’équipe, nous avons fait des essais aéro et des long relais".

"Au niveau de la gestion des pneus, c’était très utile pour moi afin de comprendre la performance des pneumatiques. Au final, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour faire des essais de performance mais il était important de se concentrer sur les besoins de l’équipe et au final, nous avons fait plus de 100 tours donc c’était une bonne journée".

Un avis partagé par Jeff Calam, responsable de l’ingénierie : "Nous avons eu une journée plus productive que la précédente. Il y a eu quelques petits soucis mais rien de significatif. Nous avons commencé par du travail sur la cartographie aérodynamique avec l’ensemble actuel et ensuite, nous avons travaillé sur la dynamique de la voiture et sur les suspensions".

"Après la pause, il fallait travailler sur les pneus et de nouveau sur l’aérodynamique. Rien qui ne fasse la une mais nous avons trouvé des directions dans lesquelles aller pour les prochaines courses. C’est génial d’avoir Pierre dans la voiture car il a été très régulier et nous a donné de bons retours. Il avait eu un peu de malchance les dernières fois et nous sommes heureux de lui avoir donné une journée sans souci".