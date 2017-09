Pour une première, c’est une première réussie. Pierre Gasly n’a pas du tout à rougir après ses premières qualifications. Le Français a pris la 15e place en Malaisie, à seulement 150 millièmes de son coéquipier, qu’il a par ailleurs franchement battu en Q1. Il avait logiquement le sourire après sa performance.

« C’était une journée positive, je suis heureux. Vos premières qualifications sont toujours un moment spécial ! J’ai essayé de faire de mon mieux et nous avons vraiment fait de bons progrès entre les EL3 et les qualifications. Je me suis senti à l’aise en Q1 et ensuite en Q2 j’ai continué mon apprentissage en donnant tout ce que j’avais, et je dirais que nous pouvons être satisfaits du résultat ! J’ai maintenant hâte d’être à demain, pour ma première course en F1… C’est un rêve d’enfance pour moi. Je m’attends à une très bonne expérience, j’espère continuer à m’améliorer demain aussi. Vous ne savez pas ce qui peut arriver avec la météo ici donc, s’il pleut, si la course se déroule dans des conditions délicates, alors, j’en serais heureux puisque je me suis senti à l’aise sous la pluie en EL1, vendredi, et je suis sûr que la pluie rendra le tout plus excitant ! »

Carlos Sainz a évité la petite humiliation de se faire battre par Pierre Gasly dès ses premières qualifications. Il est tout de même inquiet : sa Toro Rosso n’était guère au rendez-vous pour ce qui est de la performance pure…

« Je ne suis pas surpris de finir 14e, c’est plus ou moins notre position durant tout ce week-end… Donc il faut se pencher là-dessus, parce que pour le moment nous sommes un peu trop loin de la Q3. Avant d’arriver ici, nous pensions un mieux performer que cela… Les évolutions que nous avons amenées ici ne fonctionnement pas vraiment aussi bien qu’attendue, au moins pour le moment. Cela dit, c’est vrai aussi que nous n’avons pu faire beaucoup de tours ce week-end. Nous avons l’habitude d’être un peu plus performants en course, donc j’espère que nous prendrons part à une bonne bataille dans le milieu du peloton pour regagner un peu de terrain. S’il pleut, tout peut arriver comme nous l’avons vu à Singapour, donc j’en serais heureux. »