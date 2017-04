Le pilote français a pris la dixième place, aujourd’hui à Suzuka, de la première manche du championnat Super Formula 2017.

En huitième position sur la grille de départ, dixième sous le drapeau à damier, le pilote Red Bull n’a jamais été à l’aise ce week-end au volant d’une monoplace rétive.

Les essais et les qualifications :

« L’équipe a souhaité tester des réglages sur la voiture lors des essais libres, et cela n’a pas fonctionné. La voiture n’avait aucune adhérence et de gros problèmes d’amortisseurs. Samedi, nous sommes repassés au dernier moment à nos réglages de l’hiver pour les qualifications, et dans ces conditions difficiles je suis satisfait d’avoir atteint la Q3. Il y avait encore des choses à revoir sur l’auto, mais cela allait déjà mieux. Sans le trafic et un écart dans le secteur 3, je pense que nous valions le top 5. Mais ce matin, lors du warm-up, une fois la voiture passée en configuration course avec le carburant, j’ai malheureusement retrouvé les mêmes problèmes. La voiture était difficile, sans grip, et m’offrait un mauvais feeling. »

La course :

« J’ai donc fait la course que j’ai pu. Un bon départ puisque je gagne d’entrée deux places à l’extérieur pour évoluer en sixième position. Là, nous commettons une erreur stratégique avec un arrêt au stand trop tardif par rapport à la concurrence et nous perdons plusieurs places. Au volant, j’ai composé avec des freins qui ne montaient pas en température à l’avant, un frein arrière gauche en surchauffe, des problèmes avec la boîte de vitesses pour rétrograder en quatrième et en troisième, et toujours ces problèmes de suspensions. L’équilibre de l’auto était si curieux que j’ai même cru un moment avoir crevé. Au bout du compte, je suis satisfait d’avoir bouclé la course, l’une des plus difficiles de ma carrière, et j’espère que nous serons en mesure de faire mieux la prochaine fois. »

Le bilan :

« Je suis très déçu de notre week-end de course. J’ai fait ce que j’ai pu avec le potentiel qui était le nôtre ce week-end mais cette entrée en matière a été très compliquée. Après nos résultats des tests officiels, je ne m’attendais pas à rencontrer de telles difficultés. Nos problèmes sont criants sur les datas lorsque l’on compare nos données avec mon coéquipier, il faut comprendre pourquoi. Nous avons un mois devant nous, avec l’équipe, pour analyser notre week-end et retrouver la voiture qui était capable de bonnes performances cet hiver. Réglages, fiabilité, processus d’exploitation, stratégie, nous avons du travail devant nous. » Pierre Gasly sera du prochain déplacement de Red Bull Racing au Grand Prix de Russie, avant de préparer le Grand Prix d’Espagne sur simulateur à Milton Keynes.

CLASSEMENT DE LA COURSE :

1. Kazuki Nakajima (JAP / Vantelin Team Tom’s – Toyota), 35 tours en 1h03’18’’440 (192,63 km/h).

2. Naoki Yamamoto (JAP / Team Mugen – Honda) à 05’’086

3. Yuji Kunimoto (JAP / P .MU Ceruro.Inging – Toyota) à 08’’823

4. Hiroaki Ishiura (JAP / P.MU Cerumo.Inging – Toyota) à 09’’408

5. Andre Lotterer (GER / Vantelin Team Tom’s – Toyota) à 10’’800

6. Koudai Tsukakoshi (JAP / Real Racing – Honda) à 11’’266

7. Daisuke Nakajima (JAP / TCS Nakajima Racing – Honda) à 16’’907

8. Takuya Izawa (JAP / Docomo Team Dandelion Racing) à 18’’307

9. Kamui Kobayashi (JAP / KCMG Elyse – Toyota) à 18’’950

10. Pierre Gasly (FRA) (Team Mugen – Honda) à 21’’561

11. Felix Rosenqvist (SWE / Sunoco Team LeMans – Toyota) à 22’’115

12. Yuhi Sekiguchi (JAP / Itochu Enex Team Impul – Toyota) à 23’’691

13. Narain Karthikeyan (IND / TCS Najajima Racing – Honda) à 24’’204

14. Kenta Yamashita (Kondo Racing – Toyota) à 24’’893

15. Takashi Kogure (JAP / B-Max Racing Team – Honda) à 28’’398

16. Tomoki Nojiri (JAP / Docomo Team Dandelion Racing) à 36’’289

17. Nick Cassidy (AUS / Kondo Racing – Toyota) à 1 tour

18. Jann Mardenborough (GBR / Itochu Enex Team Impul – Toyota) à 4 tours

N.C. Kazuya Oshima (JAP / Sunoco Team Lemans – Toyota), ab. 21e tour.

A propos de Super Formula

Lancé en 1973 et ayant depuis évolué sous différentes appellations et réglementations, les Japanese Championship Super Formula Series constituent le plus relevé des championnats de monoplace au Japon et en Asie. Nombreux sont les pilotes européens à y avoir participé avant d’atteindre le plus haut niveau du sport automobile, parmi lesquels Heinz-Harald Frentzen, Eddie Irvine, Mika Salo, Michael et Ralf Schumacher, Benoît Tréluyer, Loïc Duval, André Lotterer ou encore Stoffel Vandoorne. Cette saison, Super Formula oppose onze écuries et dix-neuf pilotes sur sept rendez-vous. Tous disposent de châssis Dallara SF14 et de pneus Yokohama. Côté motorisation, Honda et Toyota s’affrontent par écuries interposées avec des blocs de 2 litres turbocompressés à injection directe. Une Super Formula affiche des vitesses de passage en courbe égales voire supérieures à celles d’une Formule 1…

Rappel : Calendrier Super Formula 2017

6-7 mars : Essais Officiels 1 (Suzuka Circuit)

31 mars-1er avril : Essais Officiels 2 (Fuji International Speedway)

21-22-23 avril : 1ère manche (Suzuka Circuit)

26-27-28 mai : 2e manche (Okayama International Circuit)

7-8-9 juillet : 3e manche (Fuji International Speedway)

18-19-20 août : 4e manche (Twin Ring Motegi)

8-9-10 septembre : 5e manche (Autopolis)

22-23-24 septembre : 6e manche (Sportsland Sugo)

20-21-22 octobre : 7e manche (Suzuka Circuit)