C’est officiel depuis hier : Pierre Gasly va enfin faire ses débuts en Formule 1, à la place de Daniil Kvyat chez Toro Rosso, pour quelques courses.

On ne sait pas encore si le Français les fera toutes, jusqu’à Abu Dhabi, mais il est déjà assuré de rouler lors des deux prochaines courses, la Malaisie et le Japon, qui se tiennent à une semaine d’intervalle.

Alors, dans quel état d’esprit est-il à deux jours de prendre le volant de la STR12 ?

"Je ne suis pas inquiet, je suis excité de faire mes débuts en F1 à Sepang ce week-end. J’ai travaillé dur pour me préparer à cela et pour accéder à la F1. Je suis très heureux d’avoir cette opportunité," dit-il.

"Je sais que ce sera différent de tout ce que j’ai fait avant et que les autres pilotes ont effectué toutes les courses de la saison, alors j’aurai beaucoup de choses à apprendre et je devrai m’habituer à la voiture. C’est un super challenge et je suis impatient de le commencer."

Petit avantage : "j’ai couru à Sepang ! C’était l’année dernière, et j’avais pris la pole position pour la course principale du GP2. Il est clair que c’est une piste que j’aime. C’est très difficile pour les pilotes avec un tel niveau d’humidité, mais je suis bien préparé physiquement."

Ensuite, l’enchainement avec Suzuka lui paraitra totalement naturel.

"Comme je cours au Japon cette année, j’ai commencé par Suzuka cet hiver, pour les tests de la série Super Formula. Ce n’était pas beaucoup de roulage, seulement deux demi-journées. Mais, ensuite, il y a eu la première manche de la saison ici. C’est un circuit vraiment impressionnant, avec des secteurs incroyables à grande vitesse. Le premier secteur est fantastique."

"C’est maintenant l’une de mes pistes favorites, même si c’est aussi un endroit triste dans mon coeur, en raison de ce qui est arrivé à Jules (Bianchi) en 2014."

"J’ai en tout cas apprécié mon année au Japon. En fait, j’aime de plus en plus ce pays, la culture, la mentalité des gens. Ils sont si polis et ils se respectent. C’est agréable et pourtant tellement différent de tout ce que j’ai connu auparavant. J’ai apprécié la découverte et maintenant je me réjouis d’y retourner pour un week-end de F1."