Le pilote français Pierre Gasly, champion de Formule 2 l’an dernier et en lice pour remporter le titre en Super Formula, débutera donc en Formule 1 dès le Grand Prix de Malaisie ce weekend.

Gasly a révélé à INFOSPORT+ qu’il n’a eu la confirmation qu’il y a quelques heures.

"J’ai appris ça seulement hier soir par mes dirigeants. Je suis très très heureux, c’est mon rêve depuis que je suis tout petit. Il se réalise enfin, c’est incroyable."

C’est un aboutissement et en même temps un début.

"J’ai pris toute l’expérience que je pouvais dans les catégories inférieures, aussi l’expérience que j’ai pu prendre avec RedBull en travaillant avec Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Je suis super excité, j’ai vraiment hâte d’y être et de commencer mon weekend le plus rapidement possible !"