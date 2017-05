A quelques boucles de l’arrivée, Sergio Perez a tenté, à la Rascasse, une manœuvre de dépassement osée sur Daniil Kvyat. Les deux pilotes se sont accrochés. Le Russe a rapidement dû abandonner, tandis que le Mexicain rentrait aux stands pour une crevaison. Aucun des deux bretteurs d’un jour n’a donc fini dans les points…

Daniil Kvyat était sur le point de signer un bon résultat en Principauté et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas du tout apprécié que Perez, même s’il était en pneus neufs, tente de plonger à l’intérieur à la Rascasse.

« Je faisais simplement mon travail, j’allais rejoindre l’arrivée, et après tout ce qui est arrivé durant le week-end, j’aurais été très heureux d’être 9e. Je savais bien sûr que Perez avait des pneus plus frais. J’ai vu ce qu’il a fait à Vandoorne et je me disais ‘OK, ce gars est vraiment désespéré…’. »

« Donc je couvrais simplement ma trajectoire à chaque fois et ensuite il a essayé de me dépasser alors qu’il était vraiment très loin. Je ne l’ai même pas vu arriver. Il m’a percuté et ma course était finie. »

« Il a juste essayé, vous savez, de s’appuyer sur moi, comme sur la PlayStation, et ça ne marche pas comme ça. Donc je suis très, très déçu. Je pense que c’était un dépassement totalement désespéré. C’était désespéré, je ne comprends pas. Un gars avec tant d’expérience, qui se battait pour des podiums, tenter une telle manœuvre désespérée et stupide… Je pense que je faisais juste mon travail aujourd’hui, je faisais une très bonne course, très calme, je ramenais des points et ensuite vous trouvez un gars sur votre route qui fout en l’air toute votre journée… »

Sur le banc des accusés, Sergio Perez met en avant le fait qu’il était en pneus neufs. Le Mexicain se sentait suffisamment rapide pour tenter des manœuvres osées mais potentiellement fort rémunératrices.

« En gros, ma course fut un peu comme dans un cauchemar, et ce dès le premier tour. J’ai un peu endommagé mon aileron avant, ce qui a compromis toute ma course. Nous avons réussi à revenir, j’ai dépassé Lance Stroll et Palmer, j’ai dû prendre beaucoup de risques pour dépasser. Ensuite, je me suis retrouvé avec des nouveaux pneus et sur la fin, j’étais deux secondes plus rapide que Kvyat et Romain Grosjean. J’ai vu un espace, je m’y suis engouffré, et malheureusement il n’y avait pas assez de place et nous nous sommes légèrement touchés, donc ça a ruiné ma course et aussi la mienne. »

« Mais pour être totalement honnête, quand je me suis retrouvé 10e avec des nouveaux pneus, je savais que je ne rentrerais pas heureux à la maison si je ne tentais pas quelque chose. Donc j’ai dû tout essayer. »