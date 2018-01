Nirei Fukuzumi sera un des débutants en F2 en 2018. Le protégé de Honda roulait pour ART en GP3 en 2017, terminant troisième au championnat derrière ses deux coéquipiers Russell et Aitken et remportant deux victoires à Barcelone et Jerez.

Après deux saisons en GP3, le Japonais fait un pas en avant en passant à présent dans la catégorie supérieure, où il occupera un des baquets de l’écurie Arden. Son coéquipier sera annoncé dans les prochaines semaines.

Fukuzumi connait déjà l’équipe puisqu’il a roulé pour Arden lors des essais hivernaux d’après saison à Abu Dhabi, après la dernière course de la saison. 2018 sera une année chargé pour le pilote de 20 ans car la F2 ne sera pas la seule catégorie à son programme.

En effet, Fukuzumi roulera aussi sur ses terres, au Japon, en Super Formula : il prend la place laissée vacante par Pierre Gasly dans l’équipe Mugen et fera la saison avec eux.

Même avec ce double programme, l’équipe Arden et Fukuzumi sont confiants de réaliser une bonne saison.