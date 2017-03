L’équipe Toro Rosso a conclu ses huit journées d’essais avec moins de confiance qu’espéré initialement, à cause de problèmes rencontrés sur le système électrique du moteur Renault, qui a également affecté l’équipe du constructeur français ainsi que Red Bull, qui partage également le bloc propulseur.

Franz Tost reste optimiste avant la saison malgré ces ennuis et pense que la monoplace italienne est une voiture bien née et à fort potentiel. Il faudra désormais régler les ennuis dont elle a été victime ces derniers jours afin de boucler les distances requises et n’utiliser que le contingent moteur prévu pour la saison.

"Je veux tout d’abord dire que j’aime ces nouvelles monoplaces de Formule 1" précise Tost. "Elles sont bien plus agressives grâce aux nouveaux pneus et aux nouveaux ailerons. Je suis également fasciné par les vitesses de passage en courbe, c’est génial à regarder, surtout dans les virages 3 et 9 ici à Barcelone, ils sont si rapides ! D’un point de vue esthétique, notre nouvelle livrée a été très bien accueillie et je la décrirais comme l’une des plus belles de la grille".

Le directeur de l’équipe italienne revient sur ces deux semaines d’essais, entre frustration et espoir : "Après ces deux semaines d’essais, je peux affirmer que la STR12 est une voiture compétitive. Sa faiblesse est la fiabilité car nous avons eu beaucoup trop de problèmes lors de ces deux semaines. D’un point de vue positif, la fiabilité a quand même progressé par rapport à la semaine dernière, bien qu’on ait perdu du temps en piste".

"La bonne nouvelle est toutefois que nous avons identifié ces problèmes et qu’ils ne sont pas trop importants, je suis donc confiant quant au fait que les données collectées nous permettront de les régler avant l’Australie".

Tost a également un mot pour les membres de son équipe, à commencer par ses pilotes qui ont parcouru un nombre impressionnant de tours sans se partager les journées entre matinée et après-midi, comme c’était le cas dans d’autres équipes.

"Je dois dire que Carlos et Daniil ont fait un travail fantastique à chaque fois qu’ils ont pris le volant et nous ont amené un retour précieux. Nos ingénieurs vont maintenant analyser toutes les données accumulées afin d’affiner les les réglages pour Melbourne. Je pense que la lutte au milieu de peloton sera fascinante cette saison, j’ai hâte que ça démarre !" a-t-il conclu.