Toro Rosso a beau être une équipe performante, elle n´est pas une équipe de pointe. Les frais qu´impliquent le fonctionnement d´une écurie de Formule 1 sont colossaux et l´équipe de Faenza souffre beaucoup plus que sa grande soeur, Red Bull Racing, au niveau économique. De plus, il n´est pas nouveau que les petites écuries protestent car elles n´ont pas les mêmes moyens que les autres.

Pour Franz Tost, il est urgent de faire quelque chose pour remédier à la situation.

« Les coût doivent être réduits » insiste le directeur de Toro Rosso, lorsqu’on lui parle des plans de Liberty Media d’enfin imposer un plafonnement des budgets.

« Pourquoi les équipes doivent-elles dépenser 450 millions d´euros par an ? Même les motoristes ne vont plus accepter ces sommes bien longtemps. C´est intenable. Nous dépensons en Formule 1 beaucoup trop d´argent. »

L´Autrichien a un plan pour résoudre le problème.

« Il faudrait que chaque équipe ait à disposition, par exemple, un budget de 150 millions d´euro, le tout contrôlé par la FIA. Les grandes écuries clament qu´on ne peut pas contrôler cela, mais ce sont des bêtises. Chez Toro Rosso, je sais combien chaque vis peut coûter. Beaucoup prétendent que le montant engendré par les développements n´est pas contrôlable. C´est encore une fois des sottises. Selon mon plan, si jamais quelqu´un refusait de montrer ses dépenses, alors la chose serait simple : la FIA pourrait lui faire payer une amende. Le montant pourrait s´élever au double de la moyenne des dépenses faites par les autres écuries. »

Mais l´Autrichien trouve que les coûts ne sont pas élevés que pour les écuries : les fans aussi souffrent des sommes parfois exorbitantes qu´il faut débourser pour se rendre sur les Grands Prix.

« Les prix des billets doivent être revus à la baisse. Nous avons besoin que les gens viennent en famille. Quand un billet coûte 300 euros et que quelqu´un vient avec sa femme et 2 enfants, alors cela lui coûte 1200. Cela ne va pas. De plus les organisateurs doivent faire plus : il pourrait y avoir des concerts dans les programmes des Grands Prix. A Austin, 80.000 personnes sont venues au concert. »