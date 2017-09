Franck Williams, 75 ans, ne peut désormais plus se rendre sur les week-ends de Grand Prix, en raison de sa tétraplégie.

C’est sa fille Claire, qui a repris le flambeau de son père chez Williams, qui a confirmé l’information auprès de la presse allemande aujourd’hui.

« Il va bien. Il est obsédé par le sport auto. Toute sa vie a tourné – et tourne encore – autour de la F1. C’est vraiment dommage qu’il ne puisse plus voyager, mais il adore toujours la F1, autant qu’au premier jour. »

La fille de Frank, âgée de 41 ans, ne se rendra pas non plus sur les prochaines courses, puisqu’elle s’apprête à donner la naissance à un enfant.

« Quand je vois à quel point ma famille a changé, mes parents me manquent en week-end de Grand Prix. J’ai grandi ici [dans les paddocks], et je me rappelle que Maman et Papa étaient toujours là, et maintenant, ce n’est plus le cas. Il y a simplement moi… »

Sur un plan moins privé et plus professionnel, Claire Williams a fixé des objectifs clairs et ambitieux pour 2018 : il faut que son écurie stoppe son déclin et reprenne une pente ascendante.

« Pour nous la saison a été décevante et vraiment frustrante. Bien sûr, il y a des équipes qui ont fait un bien meilleur travail dans le développement de leurs voitures. »

« Même depuis un ou deux ans, la F1 a tellement changé. Ferrari, Mercedes et Red Bull… avec tout leur argent, sans contrôle des coûts, sans nouvelle règle moteur, sans l’arrivée de nouveaux manufacturiers… il y a tellement de forces qui jouent contre nous. Mais je ne laisserai jamais tomber mon rêve : voir Williams gagner de nouveau. Parce que dès que vous laissez cette flamme s’éteindre, alors, vous n’avez qu’à rentrer chez vous. Et je ne suis pas là pour ça. »