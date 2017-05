Force India n’a pas vécu une journée de tout repos, notamment du côté d’Esteban Ocon, mais le résultat n’est pas mauvais pour Sergio Pérez qui s’élancera septième demain et pourra viser un bon résultat en principauté.

"Je suis très heureux de ce résultat. Nous avons tiré le maximum de la séance" se félicite-t-il. "Tous les tours sont cruciaux et il faut être dans le rythme dès le premier tour. Nous avons pris les bonnes décisions pour éviter le trafic et nous avons eu un bon rythme immédiatement".

"Je suis très fier de ce que nous avons accompli et c’est dommage qu’Esteban n’ait pas pu venir en Q3 avec moi. Tout peut arriver à Monaco donc je ne fais aucune prédiction. La course sera longue et l’on ne peut pas avoir un moment de déconcentration, chaque erreur peut amener une crevaison ou un accident".

Un accident dont a d’ailleurs été victime Ocon ce matin, ce qui a forcé ses mécaniciens à travailler sur la voiture jusqu’au début des qualifications. Éliminé au tout dernier moment de la Q1, le Français est déçu.

"Nous avions une voiture rapide aujourd’hui comme l’a montré Sergio. C’est ce qui arrive quand on a un accident avant les qualifications. L’équipe a fait du très bon travail pour réparer la voiture et cela montre notre esprit d’équipe, je veux tous les remercier".

"Cependant, la voiture n’est jamais la même après un accident et l’on perd le ressenti. J’ai dû m’adapter rapidement et je n’ai pas retrouvé mon rythme, donc la seizième place était le maximum. Je viserai les points car tout peut arriver ici".

Fernley se félicite de la performance de son pilote : "La position sur la grille est vitale ici et la septième place de Sergio signifie que nous sommes bien placés pour marquer des points. La journée a été compliquée pour Esteban mais l’équipe a fait un super travail pour réparer sa voiture à temps. C’était simplement très dur pour lui de se sentir directement à l’aise après cela".