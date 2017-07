Le 26 mars dernier, c’était le grand départ de la 68ème édition du championnat de France de Formule, qui se soldera par une course finale lors du Grand Prix d’Abou Dabi, le 26 novembre prochain. L’édition 2017 comportera vingt Grands Prix, soit un de moins qu’en 2016, étant donné que le Grand Prix d’Allemagne n’aura pas lieu. Quelques jours après la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne, quelle est la situation à mi-parcours ?

Nous en sommes exactement à mi-parcours, puisque 10 des 20 Grands Prix ont déjà été disputés. Il est donc trop tôt pour avoir des certitudes, mais certaines tendances commencent à émerger. Le site de paris sportifs BetStars montre à l’heure actuelle une cote qui donne Lewis Hamilton premier pour l’écurie Mercedes AMG Petronas Motorsport, suivi par Sebastian Vettel pour l’écurie Scuderia Ferrari et Valtteri Bottas pour l’écurie Mercedes AMG Petronas Motosports. Le britannique Lewis Hamilton a déjà été champion du monde trois fois (en 2008, 2014 et 2015) tandis que l’allemand Sebastian Vettel a remporté le titre quatre fois consécutives (en 2010, 2011, 2012 et 2013).

Les deux pilotes sont expérimentés, avec respectivement 188 départs et 53 victoires en Grand Prix pour Lewis Hamilton et 178 départs et 42 victoires en Grand Prix pour Sebastian Vettel lors du début du championnat du monde 2017. Les autres anciens champions du monde à participer à l’édition 2017 sont l’espagnol Fernando Alonso (vainqueur en 2005 et 2006) et le finnois Kimi Raïkonnen (champion en 2007). S’ajoute également le pilote le plus expérimenté mais n’ayant jamais remporté un championnat du monde, à savoir le brésilien Felipe Massa, qui totalise 250 départs et 11 victoires en Grands Prix. Nico Rosberg, le champion du monde 2016, a décidé de ne pas participer cette saison.

Quelques faits marquants ont déjà eu lieu au cours de cette édition : lors du Grand Prix de Chine, Lewis Hamilton a battu le record de piste que le septuple champion du monde Michael Schumacher avait remporté en 2004, tandis qu’au Grand Prix du Bahreïn, Valtteri Bottas a réalisé la toute première pole position de sa carrière puis sa toute première victoire au Grand Prix de Russie. Kimi Raïkonnen, quant à lui, a battu le record du circuit au Grand Prix de Monaco avant de finalement laisser la victoire à son coéquipier Sebastian Vettel.

A l’heure actuelle, Lewis Hamilton compte quatre victoires (Grand Prix de Chine, Grand Prix d’Espagne, Grand Prix du Canada et Grand Prix de Grande-Bretagne) tandis que Sebastian Vettel en compte trois (Grand Prix d’Australie, Grand Prix du Bahreïn et Grand Prix de Monaco). Les autres pilotes à s’être illustrés jusqu’à présent sont l’australien Daniel Ricciardo pour l’écurie Red Bull Racing et ses deux victoires (Grand Prix de Russie et Grand Prix d’Azerbaïdjan) et le finnois Valtteri Bottas pour l’écurie Mercedes AMG Petronas Motorsports avec une victoire au Grand Prix d’Autriche. La prochaine édition, le Grand Prix de Hongrie, qui aura lieu le 30 juillet prochain, est la dernière avant la trêve estivale. Le championnat reprendra le 27 août avec le Grand Prix de Belgique et continuera à un rythme régulier jusqu’au Grand Prix d’Abou Dabi, le 26 novembre 2017.