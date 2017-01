Liberty Media, qui a créé Formula 1 Group, a déjà de nombreux chantiers sur le feu, suite à son acquisition de la Formule 1.

Et un nouveau dossier s’est récemment rajouté aux autres : celui de l’avenir du Grand Prix de Grande-Bretagne. Silverstone considère actuellement ses options et pourrait faire jouer, à la mi-juillet, une clause de sortie lui permettant de ne plus organiser la course après l’édition 2019.

Chase Carey, le nouveau patron de la F1, assure qu’il y aura toujours un Grand Prix en Grande-Bretagne.

"Nous aurons un Grand Prix en Grande-Bretagne. La fondation de ce sport est en Europe de l’Ouest. Nous voulons faire croitre le sport. Il y a une dynamique de négociations en course mais nous voulons des relations saines avec nos promoteurs. Nous allons voir comment faire, avec eux, pour que les évènements soient plus importants et meilleurs," dit-il.

Ross Brawn, le tout nouveau manager de la Formule 1, ajoute que "Silverstone est très important" pour l’histoire de ce sport.

"Beaucoup de nouveaux circuits sont très excitants et apportent leur propre particularité à la Formule 1. Ces nouveaux circuits veulent être au calendrier parce qu’il y en a d’autres comme Monaco, Silverstone, Monza, Hockenheim ou le Nurburgring. Il faut maintenir ces circuits traditionnels qui donnent leur valeur à la Formule 1."