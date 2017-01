La victoire de Sébastien Ogier lors du Rallye Monte-Carlo, au volant de la toute nouvelle Ford Fiesta RS WRC, a rehaussé l’intérêt du constructeur américain pour la discipline.

Lors du Rallye Monte-Carlo, Ford était présent, pas seulement grâce aux Ford Fiesta RS WRC développées par M-Sport, mais aussi grâce à la venue de Dave Pericak, directeur du département Global Performance de Ford. Il a ainsi pu assister à la victoire de Sébastien Ogier, la première d’une voiture à l’Ovale Bleue depuis la fin 2012.

La fin de l’année 2012 correspond aussi au retrait de Ford en tant que constructeur officiel en Championnat du Monde des Rallyes. Depuis, les Fiesta ont continué de rouler grâce à l’implication et la volonté sans faille du préparateur britannique M-Sport, et de son directeur, Malcolm Wilson. Dans le même temps, Ford a continué à apporter son aide à M-Sport, à travers un soutien technique.

Mais Dave Pericak a confié à WRC LIVE qu’il a été impressionné par ce qu’il a vu lors du Rallye Monte-Carlo, et que ceci pourrait amener Ford à reconsidérer ses plans vis-à-vis du WRC.

« C’est la première fois que j’assistais à un rallye et je dois dire que c’était fantastique », a commenté Pericak, enthousiaste.

« Nous avons été impliqués dans de nombreuses disciplines du sport automobile ; en Rallycross aux Etats-Unis (GRC) et maintenant en WRX avec Ken Block et notre équipe. Mais maintenant, je suis ici et nous allons étudier la faisabilité d’intégrer ça dans nos plans. »

« Avec une nouvelle voiture et un ensemble de nouvelles règles, c’est une saison exceptionnelle en perspective. Avoir Sébastien au volant de la voiture est comme un rêve devenu réalité. C’est quelque chose d’énorme pour nous, on est vraiment enthousiastes », a-t-il rajouté.

À la question de savoir si Ford pouvait de nouveau s’impliquer en WRC à travers un engagement de constructeur, Pericak n’a pas exclu cette possibilité.

« On va regarder ça. On travaille avec Malcolm Wilson, il fait un excellent travail et nous allons étudier de près la meilleure façon de collaborer avec lui à l’avenir. »