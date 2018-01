Ford revient en WRC avec une implication fortement renforcée mais pas encore officielle, auprès de l’équipe championne du monde en titre, M-Sport. En effet, Malcolm Wilson a tout réussi en 2017.

En attirant Sébastien Ogier et Julien Ingrassia comme équipage de pointe, il a permis à son équipe d’être récompensée de ses nombreuses années d’implication en remportant les deux titres mondiaux. Et pour compléter cette réussite, il a réussi à les prolonger pour 2018.

La première manche de cette saison désormais abordée en tant que favoris donne à Ogier et à M-Sport l’envie de répéter le résultat du Monte-Carlo l’an dernier, remporté haut la main.

"Nous avons disputé notre meilleure saison l’année dernière et nous voulons continuer en 2018" déclare Malcolm Wilson. "Le travail a continué et tout le monde s’est pressé pour être sûr de démarrer la saison au meilleur niveau possible".

"Nous avons disputé deux séances très utiles et nous sommes plus déterminés que jamais. La stabilité du règlement ne permet pas de gagner beaucoup en performance mais nous l’avons fait en travaillant avec nos partenaires pour améliorer notre voiture".

Wilson est persuadé que M-Sport ne part pas comme équipe favorite pour les titres : "Chaque équipe est capable de rafler la mise cette saison et je m’attends à une compétition particulièrement disputée. C’est difficile de prévoir qui sera meilleur cette semaine et c’est génial pour notre sport".

Après un hiver lors duquel il a hésité à prendre une année sabbatique, Sébastien Ogier a décidé de continuer avec M-Sport pour défendre sa couronne et celle de son équipe : "Nous commençons la saison par l’un des grands moments pour moi puisque c’est mon rallye à domicile".

"Nous avons commencé une grande histoire ici l’année dernière et nous voulons recommencer en 2018. Nous devons travailler dur car la compétition sera serrée. Chaque constructeur a une voiture et un pilote capables de gagner et représente donc une menace".

"C’est un début de saison très compliqué, le test ultime avec des conditions compliquées qui nous voient passer de l’asphalte sec à de la glace pure et de la neige en une seule spéciale. Ce n’est pas simple, mais ça rend un bon résultat ici vraiment satisfaisant".

Cette saison, Ogier ne fera plus équipe avec Ott Tänak, parti chez Toyota, mais avec Elfyn Evans. Le Britannique était dans l’équipe l’an dernier mais pilotait la voiture équipée de pneus DMack. Cette saison, il sera l’équipier du quintuple champion du monde en titre.

"Le Monte Carlo est un événement attendu car il offre les meilleures routes au monde sur asphalte et l’un des plus grands défis à ce moment de l’année" explique Evans. "Nous avons fait deux journées d’essais dans des conditions mixtes et la route évoluait sans arrêt, ce qui nous amène à penser que le rallye sera comme ceci".

"Ce sera à double tranchant car il faudra choisir une direction en termes de réglages. Dans l’ensemble, nous avons eu deux bonnes journées d’essais et nous sommes bien préparés. Le Monte Carlo est toujours une loterie et cela peut tourner en faveur de n’importe qui, mais nous sommes prêts pour le début de saison".