C’est confirmé : Force India roulera, comme nous vous le rapportions en primeur, avec une livrée rose cette année. L’équipe a confirmé aujourd’hui l’arrivée du sponsor BWT, qui chamboule totalement les couleurs de la VJM10.

Après la présentation d’une livrée grise et noire, largement inspirée de celles utilisées les dernières années, Force India a signé avec un sponsor qui va drastiquement changer l’apparence des VJM10 de Pérez et Ocon. En effet, l’équipe s’est associée à BWT, entreprise autrichienne de systèmes de traitement de l’eau, et arborera une livrée majoritairement rose, avec quelques touches de magenta et d’argenté.

Il apparaît que l’accord court à long terme entre les deux entités et que cette identité visuelle pourrait faire partie de l’avenir à long terme de Force India puisque BWT insiste pour qu’une dominante rose soit présente et démarque ses partenaires.

« L’arrivée de BWT est une grande nouvelle et représente le meilleur partenariat signé lors de nos dix ans d’existence » se félicite Vijay Mallya. « Cela témoigne du niveau auquel nous sommes arrivés grâce à nos solides résultats et s’ajoute à une belle performance commerciale cet hiver ».

« En 2017, nos voitures arboreront une belle couleur toute nouvelle et un rendu mat. Changer la couleur de la voiture donne une idée de l’importance de ce partenariat et un vrai signe d’implication de BWT qui signe son arrivée en Formule 1 ».

Andreas Weißenbacher, PDG de la marque, se réjouit tout autant d’un tel partenariat, lui qui avait déjà goûté au sport automobile, notamment à travers le DTM : « La collaboration avec Foce India tient une part importante dans notre nouvelle stratégie de développement de la marque et elle augmentera dynamiquement la sensibilisation à notre marque autour du monde ».

« Nous partageons avec la Formule 1 la passion que nous montrons tous les jours afin de parvenir aux meilleurs standards de notre élixir de vie qu’est l’eau, et qui nous pousse à atteindre les demandes en qualité, santé, sécurité et hygiène, ainsi qu’à mener le développement de nouvelles technologies ».

Autres photos :