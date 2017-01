Otmar Szafnauer, directeur des opérations de Force India, est ravi de sa nouvelle et jeune recrue, Esteban Ocon. Le Français, après une seule demi-saison chez Manor, aura la lourde tâche de remplacer Nico Hulkenberg au sein de l’écurie anglo-britannique. Mais peu importe son inexpérience : pour Otmar Szafnauer, Esteban Ocon devra être immédiatement compétitif.

« Nous espérons qu’Esteban pourra très rapidement en apprendre plus. C’est une des raisons pour lesquelles nous l’avons choisi, parce qu’il a bel et bien montré cette capacité à être rapide en peu de temps. Nous lui apprendrons comment piloter notre voiture et nous espérons qu’il pourra défier Checo [Perez], pour prendre la relève de Nico. C’est beaucoup lui demander. Nico avait beaucoup d’expérience et il est un pilote très rapide lui-même, mais je pense qu’Esteban a le potentiel pour prendre la relève de Nico et de faire du bon travail pour pousser Checo. »

En 2017, Force India aura rapidement besoin de marquer des points pour contrer la concurrence de Williams, Force India, Renault ou Toro Rosso. Et ne pourra se contenter de n’avoir qu’un seul pilote capable de jouer les avant-postes, prévient Otmar Szafnauer.

« Je pense qu’il est vraiment important d’avoir deux pilotes qui peuvent marquer des points au championnat. Autrement, il y a le risque que nous reculions au classement. C’est important qu’Esteban progresse et marque des points immédiatement, et souvent. »

Cette année, les F1 seront bien différentes de leurs devancières : plus rapides en courbe, elles s’annoncent aussi plus physiques à conduire. N’est-ce pas une bonne nouvelle pour un débutant comme Ocon, qui partira avec moins de retard que ses homologues ?

« Je pense que c’est un défi pour lui d’arriver dans l’équipe – que la voiture soit nouvelle ou ancienne, parce que toutes les voitures sont nouvelles. Je pense qu’en réalité cela l’aide plutôt par rapport aux autres » a commenté Otmar Szafnauer.

« Nous faisons simplement le meilleur travail possible. Nous allons voir comment les choses se passent. Nous allons simplement nous assurer que nous sommes les mieux préparés possibles, et ensuite, nous verrons où en sont les autres. A chaque fois qu’il y a un changement, il y a un risque et une opportunité, donc nous aimerions nous assurer que nous ayons un peu de stabilité. Mais nous changeons nos pilotes, donc il y a toujours un risque dans ce cas. »

« Si vous changez le personnel, alors il y a un risque et une opportunité. Le risque se situe sur le court-terme, et l’opportunité sur le long-terme. Donc l’un des avantages de notre équipe, c’est le fait que nous n’ayons pas changé notre personnel pendant l’hiver. D’accord, nous avons changé un pilote, mais Williams aussi, par exemple. Notre équipe de management senior est restée la même, ce qui est important. »