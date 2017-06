La belle série de Force India a pris fin à Monaco, alors que l’équipe avait mis ses deux monoplaces dans les points lors de toutes les courses du début de saison et que Sergio Pérez en était à 15 arrivées consécutives dans les points. Dans la Principauté, ni le Mexicain ni Esteban Ocon n’ont marqué de point.

"J’ai dit après Monaco que j’étais fier de la manière dont l’équipe y a couru" rappelle Sergio Pérez. "Nous avons fait notre maximum mais ce n’était pas notre journée. C’est frustrant car la voiture était bonne tout au long du week-end et c’est dommage de ne pas avoir saisi cette chance de continuer notre belle série".

"Je suis confiant avant Montréal, c’est un circuit où j’ai fait de belles courses et j’aime les défis qu’il présente. Il s’agit de freiner tard et d’être agressif dans les chicanes. Il faut également être très précis avec la proximité des murs. Je pense que notre sport a besoin de circuits similaires à celui-ci où les erreurs sont punies. Les fans aiment ce genre de pistes qui produisent souvent des courses divertissantes".

Esteban Ocon a lui aussi mis fin à sa série de cinq courses consécutives dans les points à Monaco et compte rebondir à Montréal : "C’est une autre piste que je découvre donc il faudra progresser dès le vendredi. Je connais le circuit pour y avoir roulé sur des jeux vidéos et dans le simulateur. Je connais la ville car je suis déjà venu l’an dernier, c’est un super Grand Prix et toute la ville aime cet événement".

"Après la malchance de Monaco, je veux retrouver les points. La voiture progresse à chaque course et je pense être dans le rythme maintenant. Je suis très heureux de l’équipe et de la manière dont nous travaillons ensemble, nous avons déjà une bonne compréhension et ils savent ce que j’attends de la voiture".

Vijay Mallya confirme à son tour que malgré la désillusion de Monaco, l’équipe a toujours le potentiel de marquer des points : "J’étais déçu que nous repartions les mains vides car nous avons été performants sur le plan opérationnel et la voiture a montré un bon rythme. Parfois, la chance ne va pas dans notre sens et l’on n’y peut rien. Nous avons confiance et nous abordons les courses en sachant que l’on peut se battre pour les points".