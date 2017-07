L’équipe Force India s’était fixée comme objectif pour la saison 2017 de ne pas faire moins bien que l’année dernière, voire un peu mieux, c’est à dire terminer troisième ou quatrième. L’objectif est pour le moment réussi avec une quatrième place solidement occupée, et les choses ne devraient pas changer avec la belle évolution présente ce week-end.

"Il y a une amélioration spécifique pour Silverstone" explique Vijay Mallya. "Nous prenons particulièrement cette course au sérieux car c’est notre course à domicile et il n’y a aucun doute quant au fait que le développement doit perdurer toute la saison, car c’est une nouvelle voiture et bien que notre avance sur Williams soit confortable, nous ne pouvons rien prendre pour acquis".

"L’objectif reste celui de garder cette quatrième place ou faire mieux, comme je l’ai dit quand on a présenté la voiture, car je pense qu’i faut placer la barre assez haut, que nous ayons les moyens ou non d’aller chercher Red Bull".

L’équipe indienne est désormais reconnaissable très facilement en termes d’identité grâce à la couleur rose apportée par le sponsor BWT, qui impose à tous ses partenaires d’arborer cette teinte originale et identifiable. De cette manière, Force India a pu s’impliquer dans la lutte contre le cancer du sein.

"BWT sponsorise d’autres formes de sport automobile et ils insistent pour que les voitures soient roses. Au final, je pense que le rose est assez attirant. J’ai toujours soutenu les oeuvres de charité et je peux désormais le faire avec l’initiative contre le cancer du sein. J’ai soutenu plus de vingt associations dans ma vie, c’est naturel pour nous de le faire avec une voiture rose, et je suis heureux de les aider".

Mallya est ravi d’avoir deux pilotes aussi bons que le sont Pérez et Ocon, qui contribuent grandement à la faire de Force India ce qu’elle est cette année, mais l’Indien fixe tout de même les limites entre une lutte fratricide et un pu gâchis de points.

"Ce qu’on a vu a Montréal ne m’inquiète pas. Esteban voulait dépasser Checo car il avait l’impression de pouvoir attaquer Ricciardo et Checo a pensé qu’il était mieux plac pour faire la même chose. Aucun des deux n’y est parvenu mais nous avons marqué des points. Ce qu’il s’est passé à Bakou était clairement une grande perte pour l’équipe, c’est inacceptable de voir nos deux voitures se percuter".

"Toutefois, je ne pense pas que ce soit un coup de sang ou que c’était volontaire, c’tait uniquement dû à l’intensité du moment et à une erreur de jugement. Ils se sont parlés, nous ne croyons pas aux consignes et je pense qu’ils comprennent très bien qu’il est de leur responsabilité de ramener les voitures à l’arrivée et de marquer autant de points que possible, c’est précisément ce que Claire fera avec ses pilotes et nous devons rester devant eux" conclut-il.