Esteban Ocon a connu une journée incroyablement productive avec Force India aujourd’hui. Le Français a bouclé 137 tours aujourd’hui, avec une prime à la performance en plus (et un 3e meilleur temps). Le quasiment rookie peut se satisfaire de cette journée plus que profitable.

« Ce fut une grosse journée dans la voiture et je suis vraiment heureux de ce que nous avons accompli. Nous avons fait quelques relais plus courts le matin, et des relais plus longs l’après-midi. Et à la fin de la journée, j’étais heureux du ressenti de la voiture. Je suis satisfait de notre rythme et je pense que nous avons fait de bons progrès dans la compréhension de la VJM10. La prochaine fois, je serai dans la voiture à Melbourne, et je suis vraiment excité par le début de saison. Ce fut un hiver occupé avec beaucoup de dur labeur en coulisses, et maintenant, je veux juste courir ! »

Tom McCullough, l’ingénieur en chef, se réjouit lui aussi de cette belle journée pour Force India. Il a le sentiment du devoir accompli envers son jeune protégé tricolore.

« Nous avons pu tirer le maximum de notre bonne fiabilité et de mener un programme de test exhaustif. Nous comprenons de mieux en mieux la VJM10 et nous faisons toujours des progrès avec la voiture. C’était le dernier jour d’Esteban avant Melbourne, donc nous avons été capables de continuer le travail sur les procédures dont il aura besoin durant les week-ends de course. Il s’est très bien intégré dans la voiture, vraiment bien. Il a construit une bonne relation de travail avec l’équipe, en bord de piste, et tout le monde à la base. »

« Notre sentiment, c’est que nous l’avons préparé du mieux possible pour l’Australie. Nous avions préparé un plan pour lui durant l’hiver et nous avons coché toutes les cases. Le plan pour la dernière journée de tests, c’est de faire la même chose pour finaliser la préparation de Sergio Perez pour Melbourne. »