Force India se rend en Russie avec le sentiment du devoir accompli. Jusqu’à présent, jamais une monoplace de l’écurie n’a fini hors des points cette saison ! L’écurie pointe à la 4e place du classement et son propriétaire, Vijay Mallya, espère bien poursuivre cet effort à Sotchi.

« Cela fait trois courses de suite avec nos deux voitures dans les points. C’est un début de saison formidable. Nous sommes à la 4e place au championnat et nous tirons profit de toutes les opportunités. Des courses comme celles de Bahreïn ont montré nos forces en tant qu’équipe. Nous n’avons jamais abandonné, même après un samedi difficile, et nous avons mené un dur effort le dimanche. Sergio a prolongé sa série d’arrivées consécutives dans les points pour la porter à 13, ce qui est une réussite incroyable. Cela montre aussi notre constance. Esteban a aussi bien conduit pour marquer un autre point, et nous sommes satisfaits de sa performance jusqu’à présent. Nous allons eu Russie avec un bon état d’esprit, nous sommes déterminés à glaner encore quelques points. »

Sergio Perez a signé un podium à Sotchi, en 2015, et espère bien réitérer sa performance notable en 2017. Il lui faudra du talent, et de la chance !

« J’ai dit après Bahreïn que j’étais très fier de mon équipe. Nous n’avons jamais abandonné et avons travaillé dur pour ramener un résultat formidable. C’était même encore plus spécial parce que nous avons continué notre série de courses dans les points – 13 désormais. Quand nous nous sommes qualifiés à la 18e place, je pensais que ce serait trop difficile d’y arriver, mais nous avons mené une course parfaite. Je pense que le début de saison se passe vraiment bien, nous pouvons être heureux de nos résultats jusqu’à présent. L’équipe a fait un excellent travail pour lire les courses, m’arrêter au bon moment, saisir les opportunités. C’est une vraie force de cette équipe. »

« J’ai de bons souvenirs de Sotchi et notre podium en 2015 montre que tout est possible. Je pense que chaque pilote prend du plaisir au virage 4, parce que c’est un virage inhabituel. Le reste du tour est similaire à un circuit urbain. Les dépassements ne sont jamais faciles, donc c‘est une pression supplémentaire pour se qualifier en bonne position sur la grille. »

Esteban Ocon n’a jamais fini à une autre position que la 10e place cette année. Le Français essaiera de poursuivre cette série d’arrivée dans les points, mais vise encore plus haut ce week-end.

« Après trois courses dans les points, je me sens heureux. En même temps, je me sens un peu déçu de n’avoir pas marqué plus de points. Avec un peu plus de chance de mon côté, je serai revenu de Chine et de Bahreïn avec plus de points. Finir trois fois 10e n’est pas assez pour moi. Je veux plus ! »

« Sotchi est assez similaire à Bahreïn avec de longues lignes droites et des virages à faible vitesse. C’est un circuit que je connais déjà, parce que j’ai couru ici en GP3, et c’est un défi sympathique. Je pense que le virage 4 donnera un ressenti vraiment sympathique cette année avec l’appui que nous avons. Ce sera aussi exigeant pour le pneu avant droit. Quant à la performance des monoplaces, c’est difficile de la prédire. Nous avons eu de bons essais à Bahreïn après la course et nous avons fait quelques progrès avec la voiture, mais le milieu de la grille est très compétitif. Nous avons semblé plus forts en course qu’en qualifications et c’est pourquoi nous avons marqué des points à chaque course. Marquer plus de points demeure l’objectif de ce week-end. »