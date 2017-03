Force India a achevé sa préparation à la saison 2017 par une semaine très productive lors de laquelle Sergio Pérez et Esteban Ocon ont enchaîné les tours sans sourciller, tout comme leur nouvelle VJM10.

Aucun problème n’est à déplorer pour l’équipe indienne qui a bouclé tous les jours une simulation de course sur cette deuxième semaine. Avec respectivement 349 et 365 tours couverts, Pérez et Ocon ont amené Force India à la cinquième place en termes de roulage, sans oublier les 71 tours courus par Alfonso Celis la semaine dernière.

La performance n’a été recherchée qu’en fin de deuxième semaine et les deux hommes se sont rapprochés de la minute 19 secondes sans toutefois rentrer dans ce créneau.

Si Force India n’est pas encore une équipe de pointe, elle semble clairement dans la meilleure partie du peloton puisque les temps de ses deux pilotes les mettent aux alentours du top 10.

Mercedes, Ferrari et Williams sont clairement en avance sur l’équipe indienne, Red Bull l’est aussi mais la fiabilité est une inquiétude chez cette dernière alors qu’elle ne l’est pas particulièrement pour les structures qui se fournissent chez Mercedes concernant le moteur.

Si l’on met de côté l’inconnue Toro Rosso, dont les performances semblent intéressantes mais dont le potentiel total ne semble pas dévoilé, Force India pourrait se battre dès le début de la saison pour les points.

Si l’on se rappelle des débuts poussifs de la saison dernière, ce serait une base solide sur laquelle le fort potentiel de développement de Force India pourrait faire des miracles. Encore une fois, elle semble disposer du meilleur rapport performance / fiabilité des équipes de milieu de peloton et devrait pouvoir défendre sa belle position chèrement acquise l’an dernier, juste derrière les équipes de pointe.

Bilan de Barcelone I et II