Force India a mis d’autres arguments en avant pour défendre sa politique d’affichage des numéros à Barcelone, ce qui lui a valu une amende, avec sursis, de 25.000 euros de la part de la FIA.

Le directeur des opérations, Otmar Szafnauer, révèle que le sponsor BWT, qui vaut à la Force India sa livrée rose, a eu son mot à dire. En effet il possède un nom à 3 lettres... comme NEC.

"Inscrire PER et OCO sur les voitures (pour Perez et Ocon) aurait amené plus de confusion," dit-il.

Force India s’en est donc tenu aux numéros. Mais ils ont été placés au sommet du cockpit et sur une surface horizontale des pontons. Peu pratique quand on est en bord de piste ou sur des photos de face ou de profil.

Cela n’émeut pas le team manager, Andy Stevenson.

"Quand je me tiens debout face à la voiture, je peux lire parfaitement le numéro. En hauteur, depuis une tribune, également. De profil ou de plus bas, ce n’est pas visible, je l’admets mais il n’y a rien dans les règles à ce propos. Sur chaque voiture, il y a des perspectives où le numéro n’est pas visible."

Force India va travailler avec la FIA pour trouver une solution qui convienne à tout le monde mais, une chose est sûre, les sponsors auront la priorité.

"Comme vous le savez, nous nous débrouillons bien en piste mais nous en sommes pas aussi forts dans le domaine commercial, ce qui est relié à façon dont les revenus en F1 sont redistribués," reprend Szafnauer.

"L’approche du détenteur des droits commerciaux étant ce qu’elle est, nous devons donc maximiser notre façon de travailler avec les sponsors. Et pour cela nous devons donc utiliser de manière optimale l’espace disponible sur notre voiture."

Une façon de dire à Liberty Media qu’une meilleure redistribution des revenus à l’avenir permettrait plus de concessions... En attendant, Force India fera donc le strict minimum !