Comme nous vous le rapportions, Force India a été convoquée par la FIA à l’issue du Grand Prix d’Espagne afin de s’expliquer sur l’affichage des numéros de course de Sergio Perez et Esteban Ocon, non conforme à la règlementation.

Il n’était pas question de disqualifier les deux pilotes pour ça mais l’équipe a pris 25.000 euros d’amende avec sursis, sur une année.

L’amende n’est pas directe parce que la FIA n’avait rien demandé à Force India avant la course. L’équipe a aussi promis de travailler avec la FIA afin de rectifier la situation immédiatement, dès le prochain Grand Prix, à Monaco.

Rappelons que Force India a marqué 22 points aujourd’hui, avec la 4e place du Mexicain et la 5e du Français.