C’est seulement en juillet que la FIA a annoncé que le halo, et non le bouclier, serait obligatoire pour la saison prochaine. Cette décision, tardive, n’est pas sans poser quelques problèmes aux écuries privées, comme le reconnaît Andy Green, le directeur technique de Force India.

Andy Green estime même qu’en raison de ces retards, plusieurs écuries pourraient rater les tests hivernaux de Barcelone, prévus à partir du 26 février prochain.

« Ce sera un peu difficile de nous rendre aux tests hivernaux. Il y a un grand risque que plusieurs équipes n’y arrivent pas. Nous avons eu quelques informations pendant la pause estivale, ce qui nous permet de progresser un peu. Nous attendons toujours des informations décisives cependant, ce qui retarde effectivement la conception du châssis. La FIA nous a donné un aperçu général de l’installation du halo sur la voiture, mais il nous manque toute la configuration pour les crash tests pour les châssis. »

« La définition précise du halo est arrivée si tard… Ce fut un grand choc pour nous tous, quand le bouclier a été laissé de côté et quand le halo a été introduit. Pour le moment, je ne sais pas si nous nous rendrons aux tests de pré-saison. Notre calendrier s’est raccourci, notre date de finalisation du châssis a été repoussée. Nous devrons avancer cette date d’une manière ou d’une autre, et nous travaillons pour nous en tenir au calendrier. Ce sera un défi, et nous ne savons tout ce que nous aurons à faire avant de recevoir des données précises et de finir tout le travail. »

Du côté de Williams, on ne partage pas le pessimisme de Force India. Paddy Lowe, le directeur technique, estime que cet objectif de se rendre à Barcelone est « gérable. » « Il y a toujours quelques incertitudes, mais nous y arriverons » assure-t-il.

Force India pourrait tester le halo de nouveau en essais libres cette saison afin de faire avancer son développement.

Cependant, contrairement aux apparences, Andy Green ne pense pas du tout que le halo aura des conséquences aérodynamiques majeures sur les monoplaces 2018.

« Avec le nouveau règlement, il semble que l’aileron arrière aide vraiment à alléger le problème aérodynamique posé par le halo. De ce que nous avons vu, nous n’anticipons pas une grande perte aérodynamique, en particulier si nous pouvons nous servir de certaines parties du halo pour minimiser certaines pertes, pour diriger le flux d’air à la marge. Cela aide. »

Malgré ce chantier en attente, Andy Green confirme que Force India ne va pas pour autant abandonner le développement de la monoplace de cette saison.

« Ce sont deux groupes de travail séparés. Nous avons toujours beaucoup de choses en magasin et beaucoup de développements à installer sur cette voiture, ce qui nous servira aussi, je l’espère, pour l’an prochain. »