Après une nouvelle performance très solide aux Etats-Unis, avec respectivement la sixième et la huitième place pour Ocon et Pérez, Force India va essayer de signer un nouveau résultat convaincant à Mexico, où Sergio Pérez sera soutenu par son public.

"Courir à domicile est très important pour moi" explique Checo. "C’est toujours une semaine chargée pour l’équipe comme pour moi, mais être à domicile fait que tout ce travail vaut le coup. C’est le week-end le plus plaisant pour moi durant l’année, c’est une superbe course pour tout le monde impliqué en Formule 1. Il y a beaucoup de passion et toute la semaine est une fête. Tout le monde à Mexico attend la course avec impatience".

"Le circuit est amusant à piloter et cette longue ligne droite est unique. Avec l’altitude, on atteint des très hautes vitesses même avec les ailerons braqués et c’est très difficile de freiner, on ressent la même chose qu’à Monza. J’ai la chance de pouvoir courir devant mes fans, leur soutien est très important pour moi et cela m’inspire de les voir agiter notre drapeau donc je veux leur donner un bon résultat".

Estéban Ocon sait que son équipier sera plus motivé que jamais à le battre et sa mission sera compliquée par le fait qu’il ne roulera pas lors de la première séance d’essais libres. En effet, il laissera sa place à Alfonso Celis Jr pour un duo 100% Mexicain chez Force India, pour commencer le week-end.

"Courir à Mexico est amusant" reconnaît Ocon. "Je m’attends à une ambiance fantastique. J’en avais déjà eu un aperçu l’an dernier et le dernier secteur, avec le passage dans le stade, est impressionnant. Les sports mécaniques et la Formule 1 sont très importants pour les fans mexicains et les entendre nous encourager à chaque tour est quelque chose de spécial".

"La piste est géniale, on peut trouver un bon rythme et il y a des possibilités de dépasser. La section du stade est très lente et elle ressert les écarts entre les voitures avant la très longue ligne droite. Il y a des virages uniques et c’est une bonne piste, les virages 1 et 4 sont de très bonnes occasions de dépassements et je m’attends à de l’action sur cette partie du tour".

"J’ai un équipier mexicain donc c’est une course particulière pour l’équipe. Sergio est très populaire au Mexique mais j’espère être bien accueilli aussi, comme c’était le cas l’an dernier. Sergio et moi avons rencontré quelques difficultés plus tôt dans l’année mais tout va bien maintenant et il y a beaucoup de respect entre nous. Nous travaillons ensemble pour l’équipe afin de signer les meilleures performances possibles et j’espère que les fans l’auront remarqué".

Vijay Mallya s’est exprimé quant à la fin de saison de son équipe, au beau milieu de nouveaux démêlés avec la justice : "Nous avons eu la quatrième voiture en performance lors des trois derniers événements et nous avons marqué des points importants avec les deux voitures. Nous nous sommes rapprochés de la quatrième place du championnat et elle pourrait être sécurisée mathématiquement ce week-end".

"Le Grand Prix du Mexique est toujours important pour tout le monde dans l’équipe, mais surtout pour Sergio. Nous recevons beaucoup de soutien de la part des fans et il y a beaucoup d’invités et de partenaires qui nous y accompagnent et nous motivent encore plus. Nous avons des améliorations à venir sur la VJM10 car nous continuons à la développer, ce qui pourrait nous donner un peu de performance supplémentaire ce week-end".