Force India déplore le coût que génère la nouvelle règle conçue dernièrement pour aider les fans à mieux identifier leurs pilotes préférés.

Lors d’une récente réunion du Groupe Stratégie, il a été décidé que les noms des pilotes ainsi que leur numéro permanent devront être beaucoup plus visibles sur les voitures, et ce, à partir de la prochaine course à Barcelone.

La FIA explique à présent que les noms des pilotes – ou l’abréviation officielle de trois lettres – doivent être au moins écrit avec une police qui fait 15 centimètres de hauteur, et même 23 centimètres pour le numéro permanent.

Mais Force India n’est pas satisfaite que les dirigeants de la FIA demandent que le nom des pilotes soient placés à des endroits clés de la voiture, des espaces qui pourraient être vendus à des sponsors.

"Nous aurions pu vendre les endroits où nous devons mettre les noms à des sponsors," regrette le team manager, Andy Stevenson.

En ce qui concerne un emplacement potentiel, le ponton, il explique : "Le nom à cet endroit, avec la taille prescrite, équivaudrait à un sponsoring de 6 millions d’euros."

Donc Force India propose que les équipes puissent être autorisées à placer les noms plus bas sur la voiture parce que "cet emplacement n´est jamais vendu."