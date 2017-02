Force India a décidé de donner l’exemple et de s’ouvrir davantage aux fans en démocratisant les visites de son usine de Formule 1.

Ainsi, à partir de ce mois de février, les fans pourront (moyennant finances) s’inscrire pour visiter l’usine de l’équipe indienne basée à côté du circuit de Silverstone, en Angleterre.

Force India promet aux fans qu’ils pourront voir toutes les étapes de création d’une monoplace de Formule 1, depuis les bureaux du design, jusqu’aux départements de tests et de production. Ils pourront aussi voir l’atelier d’assemblage et de maintenance des F1 ainsi que le simulateur et, bien entendu, les monoplaces.

La visite se fait en 1h30.

Les premières dates pour ces visites sont :

Le vendredi 24 février

Les vendredis 3 et 10 mars, le jeudi 23 mars et le vendredi 31 mars

Les jeudis 6 et 13 avril, le vendredi 21 avril et le jeudi 27 avril.

Pour en savoir plus, contactez Rachel Moroney : rachel.moroney@forceindiaf1-tours.com