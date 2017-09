S’il ne peut toujours pas quitter le Royaume-Uni en raison de problèmes judiciaires, Vijay Mallya reste un observateur attentif de son écurie Force India. Désormais, l’écurie indo-britannique est quasiment assurée de finir 4e au championnat, mais le patron prévient ses employés : le potentiel de la voiture est tel qu’obtenir d’autres résultats solides cette saison est un impératif.

« Nous sommes repartis de Singapour avec 11 points, ce qui nous a aidés à consolider notre 4e place au championnat. Ce fut un dénouement très satisfaisant après un week-end délicat. Cela me rappelle que même après des qualifications difficiles, il y a toujours beaucoup de marge pour s’améliorer et se battre le dimanche. Nous tirons aussi beaucoup de positif du rythme de notre VJM10 en course, et il est clair que nous avons le potentiel pour obtenir d’autres performances solides lors des six dernières courses. »

« Ce week-end est notre dernier rendez-vous à Sepang, et j’espère que nous pourrons repartir d’ici avec quelques points. Probablement, ce ne sera pas notre meilleur circuit de l’année, mais nous devrions être compétitifs, en particulier avec les évolutions que nous continuons d’amener à la voiture. Les pilotes prennent du plaisir dans ces virages rapides et Sepang a toujours été un bon circuit pour dépasser. Il est triste de dire au revoir à la Malaisie, mais Sepang peut être fier des événements accueillis durant les 19 dernières années. »

« Enfin, nous nous dirigeons à Sepang après avoir confirmé que Sergio Perez restera dans l’équipe en 2018 aux côtés d’Esteban Ocon. Je suis extrêmement heureux du travail de nos deux pilotes et ravi d’avoir cette stabilité. Finaliser tout cela assez tôt dans l’année aide toujours. Nous pouvons simplement nous concentrer pour maximiser nos résultats sur les six dernières courses, et pour planifier efficacement la saison prochaine. »