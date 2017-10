Force India reconnait que, malgré un contrat qui dure jusqu’à la fin de la saison 2019, elle pourrait perdre Esteban Ocon avant l’heure, au profit de Mercedes.

Le pilote français ne cesse de progresser et d’impressionner et Mercedes pourrait bien décider de le rappeler dans son équipe en 2019, si Valtteri Bottas ne hausse pas nettement son niveau de jeu l’année prochaine.

Lorsqu’on demande au directeur des opérations de Force India, Otmar Szafnauer, ce qu’il se passerait si Mercedes demandait à avoir Ocon avant la fin de son contrat, il répond sans ambiguïté :

"Nous libérerions Esteban. Il est un pilote Mercedes avant tout."

"Mercedes a financé sa carrière et ils ont donc un certain droit sur lui. Et nous ne le priverions pas d’une chance de courir dans un top team, de jouer le titre de champion du monde."

Conscient que cela a de bonnes chances d’arriver, Szafnauer admet qu’il est à la recherché d’un bon 3e pilote l’an prochain.

"Nous avons réussi à faire cela avec Hulkenberg, di Resta et Liuzzi. Ils sont tous devenus titulaires après une année en tant que pilotes d’essais."

Daniil Kvyat, éjecté de chez Red Bull, serait un des favoris pour le poste.