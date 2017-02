Après Williams, Sauber et Renault, Force India est la quatrième équipe à dévoiler sa monoplace conforme aux nouvelles règles introduites cette saison en Formule 1, la VJM10.

Cette dernière change légèrement de livrée par rapport à sa grande sœur de l’an dernier et fait la part belle au gris, mais c’est bien évidemment au niveau du châssis et de l’aérodynamique que les plus grandes modifications sont apportées.

Cette monoplace représente un grand enjeu pour l’équipe indienne après qu’elle a signé le meilleur résultat de son histoire avec une quatrième place au classement des constructeurs en 2016. Si l’objectif avoué est la troisième place du championnat, il faudra surtout éviter le danger d’une régression puisque toutes les équipes repartiront de zéro et qu’une surprise n’est pas à exclure aux côtés des favoris que sont Mercedes, Red Bull et Ferrari.

La VJM10, toujours propulsée par un moteur Mercedes, sera pilotée par Sergio Pérez qui va disputer sa quatrième saison dans l’équipe indienne et tenter de signer encore des podiums, comme il l’a fait chaque saison depuis son arrivée en 2014. L’autre voiture sera ornée du numéro 31 d’Esteban Ocon qui disputera sa première saison complète dans la discipline après une demi-saison convaincante chez Manor. Son objectif sera de se hisser le plus rapidement à un niveau proche de Sergio Pérez car Force India compte sur lui pour marquer des points.

Toutes les informations, déclarations et photos seront à retrouver sur Nextgen-Auto.com tout au long de cette après-midi.

