Comment faire la différence quand on est une petite écurie privée avec moins de moyens que la concurrence ? Quelle est la recette du succès de Force India, qui a réussi à obtenir la 4e place du championnat l’an dernier, damant le pion à Williams, Renault ou McLaren ?

Adny Stevenson, le directeur sportif de l’écurie, rappelle que la remise en question est incessante au sein de Force India. Et qu’il faut sans cesse tout remettre en jeu à chaque intersaison.

« Le personnel est très enthousiaste après avoir été épuisé par la fin de la saison dernière. Ils ont beaucoup mis de ce qu’ils avaient durant toute l’année et ensuite, durant les dernières courses, quand notre bataille avec Williams était si serrée, ils ont dû puiser encore dans leurs forces pour assurer la 4e place. »

« Nous gérons leurs attentes pour 2017. Notre équipe veut réellement s’améliorer. Mais nous devons nous assurer que nous ayons d’abord une bonne base. »

« Ce que nous recherchons pour cette année, c’est de s’assurer que nous nous améliorons au niveau des procédures et de la fiabilité. Nous devons aussi nous assurer que les gars dans les stands soient plus en forme, plus forts, parce qu’évidemment avec les nouvelles voitures tout est un petit peu plus gros. Cela rendra les arrêts plus exigeants, donc nous nous y préparons depuis la fin de l’année dernière. Nous avons estimé qu’ils seraient 20 % plus exigeants en raison des pneus plus gros, et les voitures seront plus lourdes quand il faudra les soulever. »

Le défi est sensible pour les mécaniciens, mais il l’est encore plus pour les ingénieurs qui ont dû concevoir une monoplace totalement nouvelle en raison du nouveau règlement. Andy Green, le directeur technique, raconte la genèse de la VJM10…

« Nous ne sommes pas partis de zéro dans le design, parce que même si des éléments ne peuvent être transposés directement, du point de vue de la philosophie, c’est celle que nous avons utilisée durant ces dernières années, et elle semble toujours de mise avec le nouveau règlement. Notre manière de travailler n’a pas beaucoup changé. Nous nous sommes attendus à ce que le rythme de développement s’accélère et cela a été le cas. »

Andy Green a souhaité que le travail sur cette monoplace commence plus tôt que prévu…

« Nous avons reconnu le fait que nous avions besoin d’être plus réactifs, donc nous avons commencé il y a un bon moment. Le châssis est réellement la partie la plus complexe sur la voiture ! C’est ce qui tient l’ensemble, mais c’est un ensemble assez complexe. »

Force India travaille maintenant en toute indépendance au niveau aérodynamique, ce qui réjouit Andy Green.

« Le processus s’est déroulé de manière très propre et nous devons nous demander pourquoi nous n’avions pas procédé ainsi depuis longtemps parce que logistiquement, c’était un cauchemar d’avoir le châssis conçu hors de l’usine, à quelques kilomètres. Donc maîtriser le processus de conception nous donnait un vrai mal de tête. »

Et la confiance semble de mise : « C’est le meilleur châssis jamais sorti de cette usine, c’est sûr ! ».