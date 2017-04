Après une première séance interrompue à plusieurs reprises et une deuxième session tout simplement annulée, les deux Force India ont cumulé un total dérisoire de cinq tours du circuit de Shanghai lors de la matinée. Pas de quoi se préparer pour le Grand Prix dont on ne sait pas dans quelles conditions il aura lieu.

« C’est toujours frustrant de ne pas pouvoir rouler car c’est une chance perdue de bien se préparer pour le week-end » regrette Sergio Pérez. « C’est également dommage pour les fans, la foule dans les tribunes était très enthousiaste et nous a soutenu durant la journée. J’espère que le week-end leur donnera l’opportunité de prendre du plaisir. Manquer l’intégralité du roulage aujourd’hui constitue un vrai défi, pas seulement pour dimanche mais aussi parce que la séance de demain matin est courte. Je pense toutefois que ce manque de roulage pour tout le monde peut nous offrir une réelle opportunité ».

Esteban Ocon n’a parcouru que deux tours du circuit chinois ce matin et avoue qu’il est difficile d’apprendre quoi que ce soit dans ces conditions : « C’est utile d’être dans la voiture, j’ai pu m’habituer aux changements d’altitude de la piste et j’ai également pu découvrir les pneus intermédiaires, mais j’aurais préféré rouler. La journée de demain sera chargée et j’espère que les conditions seront meilleures pour nous permettre d’accomplir notre programme. J’espère que les fans ne sont pas trop déçus et j’espère qu’ils reviendront et qu’ils seront récompensés par une belle course ».

Bob Fernley rejoint l’avis général et avoue que les conditions pour ce début de week-end sont tout sauf idéales. Force India possède une bonne base sur un circuit qui pourrait sourire à la VJM10 mais le roulage du vendredi aurait été essentiel pour parfaire son équilibre.

« C’est toujours difficile quand les plans sont chamboulés, mais tout le monde est dans le même bateau. Les essais libres de la matinée demain seront cruciaux afin de comprendre les pneus et de préparer la qualification. C’est une nouvelle piste pour Esteban et il n’a pas eu la chance de faire un tour rapide, il devra donc optimiser son temps en piste demain. La météo va nous offrir un week-end particulier et nous devrons être à notre meilleur niveau pour saisir la moindre chance qui se présentera ».