Encore une fois, l’équipe Force India s’est montrée très productive aujourd’hui à Barcelone et Sergio Pérez a atteint la centaine de tours au volant de la VJM10. Le Mexicain a travaillé sur les longs relais et confirmé la fiabilité de la monoplace indienne.

"C’est bien d’atteindre 100 tours et d’apprendre un peu plus de la voiture, mais la journée a été perturbée par plusieurs drapeaux rouges qui nous ont empêché de boucler notre programme" explique Pérez. "C’était important de faire des longs relais cet après-midi et d’avoir un ressenti plus précis sur la performance des pneus. La faible dégradation les rend amusants à piloter, il faut les gérer mais on peut attaquer nettement plus que par le passé".

"Avec une nouvelle voiture, il est important de connaître ses forces et ses faiblesses et de travailler sur ces dernières, et c’est ce sur quoi on se concentre. Nous apprenons des choses à chaque tour et ça nous aide à faire un pas en avant. Nous devons maintenant exploiter au mieux les deux dernières journées avant Melbourne mais je suis optimiste".

Le programme de la journée est d’ailleurs détaillé par l’ingénieur en chef, Tom McCullough : "Nous avons commencé par un programme sur l’aérodynamique avant de travailler sur la recherche de performance et l’expérimentation de réglages. Nous avons essayé différents types de pneus afin de comparer leurs performances et avons terminé la journée par des longs relais".